I ragazzi di “Util’Autunno” al lavoro per la comunità di Calolziocorte

Lo scorso 19 novembre ripulite numerose vie del centro città

“Volevo elogiare l’operato di questo gruppo di ragazzi volenterosi da cui tutti dovrebbero prendere esempio”

CALOLZIOCORTE – “Volevo elogiare l’operato di questo gruppo di ragazzi volenterosi da cui tutti dovrebbero prendere esempio”. Le parole sono quelle dell’assessore del Comune di Calolziocorte Tina Balossi che ha voluto ringraziare pubblicamente questi giovani per quanto fatto nei giorni scorsi dai ragazzi di “Util’Autunno”, iniziativa che si svolge nell’ambito del progetto IANG e del progetto Living Land.

“Lo scorso 19 novembre 8 ragazze e ragazzi seguiti da un educatore si sono messi a disposizione della comunità eseguendo diversi lavori di pulizia – ha raccontato Balossi -. Sono partiti da piazza Arcipresbiterale e sono scesi fino al Monumento ai Caduti e lungo tutta la scalinata che porta in corso Dante, poi hanno ripulito il parcheggio dell’ex Asl, il parcheggi tra via don Carlo Rosa e via Buliga, l’esterno del municipio e piazza Vittorio Veneto. Tutti hanno lavorato con ammirevole dedizione”.

I giovani hanno, infine, apposto un cartello sulla panchina rossa posizionata in piazza Vittorio Veneto per ricordare a tutti i cittadini la ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.