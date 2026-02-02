I valori dell’Olimpiade alla scuola primaria di Monte Marenzo

Allestito il “Tabellone delle Vittorie” con i risultati degli italiani a Milano-Cortina 2026

Il 4 febbraio il tedoforo di Monte Marenzo Franco Rota incontrerà gli studenti

MONTE MARENZO – Su proposta della Polisportiva Monte Marenzo e in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la scuola primaria di Monte Marenzo ha realizzato, in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il “Tabellone delle Vittorie” che verrà aggiornato quotidianamente con le medaglie conquistate dagli atleti italiani durante i Giochi, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Per ogni successo saranno indicati il nome dell’atleta, la disciplina sportiva e il tipo di medaglia ottenuta.

Lunedì 26 gennaio una delegazione della Polisportiva si è recata presso la scuola alla presenza di tutti gli alunni e dei loro insegnanti. In questa occasione sono state portate Tina e Milo, le mascotte simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici.

“Un sentito ringraziamento va a tutte le insegnanti per il loro impegno: hanno già allestito l’atrio a tema Olimpiadi, iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo dai ragazzi – ha raccontato Angelo Fontana della Pol. Monte Marenzo Area Sociale -. L’attività rappresenta un importante momento educativo e partecipativo, finalizzato ad avvicinare gli alunni ai valori dello sport e dell’Olimpismo, favorendo l’apprendimento attraverso un’esperienza condivisa”.

Al termine delle Olimpiadi, il Tabellone delle Vittorie verrà esposto in un luogo pubblico, affinché tutta la cittadinanza possa ammirare il lavoro svolto dai bambini e dalle bambine della scuola primaria. Mercoledì 4 febbraio Franco Rota, tedoforo dei Giochi Olimpici Invernali 2026 residente a Monte Marenzo, racconterà ai ragazzi l’emozione di essere tedoforo e di portare avanti i valori olimpici: sport, fratellanza, pace e speranza.