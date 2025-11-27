IC Calolzio: settimana corta alla Secondaria “Manzoni” e potenziamento progetto “Senza Zaino”

Significative modifiche organizzative per l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte

“Vogliamo offrire ai nostri studenti un ambiente di apprendimento stimolante e all’avanguardia”

CALOLZIOCORTE – L’Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte (IC Calolziocorte) ha annunciato alcune significative modifiche organizzative e l’ampliamento delle metodologie didattiche per l’Anno Scolastico 2026/27.

Nuova organizzazione oraria: settimana corta alla secondaria “A. Manzoni”

A partire dal prossimo anno scolastico, il Plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Manzoni” di Calolziocorte adotterà ufficialmente l’organizzazione della Settimana Corta. Questa decisione, approvata dagli Organi Collegiali, mira a ottimizzare i tempi di apprendimento e a garantire un fine settimana libero più lungo per gli studenti, chiudendo le attività didattiche il sabato.

Indirizzo musicale: per gli studenti iscritti all'indirizzo musicale, l'orario settimanale sarà integrato con i moduli di teoria musicale, orchestra e lezioni individuali, per un totale aggiuntivo di 3 ore.

Sperimentazione “Senza Zaino”: il progetto si consolida e si estende

L’IC Calolziocorte conferma il suo ruolo di promotore dell’innovazione didattica, proseguendo e ampliando la sperimentazione del modello “Senza Zaino”.

Seconda annualità e formazione: la metodologia “Senza Zaino” prosegue con successo la sua seconda annualità nei plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado di Calolziocorte e Vercurago. Per assicurare l’alta qualità del progetto, l’Istituto ha avviato il secondo ciclo del corso di formazione docenti, specificamente dedicato a questa metodologia che promuove l’apprendimento attivo e la corresponsabilità.

Estensione alla primaria: sulla base dei risultati positivi, la sperimentazione "Senza Zaino", già presente da alcuni anni alla primaria di Monte Marenzo, sarà avviata anche nel Plesso di Scuola Primaria di Carenno, estendendo i principi di comunità, responsabilità e riorganizzazione degli ambienti di apprendimento a un nuovo ordine scolastico.

“Queste scelte, dall’ottimizzazione oraria all’ampliamento della metodologia ‘Senza Zaino’, sono il frutto di un dialogo costante e costruttivo con l’intera comunità scolastica – ha detto il dirigente scolastico Giuseppe Andrea Fidone -. Vogliamo offrire ai nostri studenti non solo un’organizzazione più funzionale, ma anche un ambiente di apprendimento stimolante e all’avanguardia, che li prepari al meglio per il loro futuro. L’IC Calolziocorte si impegna a continuare su questa strada di innovazione e crescita formativa”.