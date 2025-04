Il 4 maggio appuntamento goloso con gli Alpini di Calolzio

Nella sede in località La Cà l’iniziativa benefica delle penne nere

Menù a base di polenta taragna e specialità tipiche del territorio

CALOLZIOCORTE – Nuovo appuntamento con la taragnata organizzata dal Gruppo Alpini Pippo Milesi di Calolziocorte. Come di consueto l’evento ha finalità benefiche, ma sarà anche un bel momento per stare in compagnia.

Tutti sono invitati domenica 4 maggio presso la sede in località La Cà (via F. Poggi, 24) a partire dalle 11.30. Sarà possibile mangiare negli spazi esterni o usufruire del servizio di asporto. Nella locandina tutte le informazioni.