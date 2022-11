Comune e Pro Loco hanno presentato il calendario degli eventi natalizi

Tra i tanti appuntamenti, oltre al ritorno del corteo con 300 figuranti, due giornate di festa l’8 e il 10 dicembre

CALOLZIOCORTE – “Abbiamo lavorato un paio di mesi in collaborazione con la Pro Loco per riuscire a organizzare gli eventi natalizi a Calolziocorte, nonostante tutte le difficoltà del periodo che stiamo vivendo”. Così l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi, al fianco della presidente della Pro Loco Simona Bonacina e del vice Antonio Rocchi, ha presentato il calendario organizzato dalle due associazioni con il fondamentale supporto di sponsor privati.

“La situazione attuale legata alla crisi energetica ha imposto un ridimensionamento del programma – ha specificato il sindaco Marco Ghezzi -. Per contenere i costi si è deciso di non allestire la pista di pattinaggio sul ghiaccio, non ci saranno i giochi di luce in piazza Vittorio Veneto e anche le luminarie offerte dai commercianti subiranno una riduzione degli orari di accensione che andranno dalle 17 alle 22 dall’8 dicembre al 6 gennaio”.

Tra le notizie più belle, però, il giorno dell’Epifania tornerà il Corteo Storico della Valle San Martino organizzato in collaborazione con la Parrocchia di San Martino Vescovo: “Lo storico evento che vedrà la partecipazione di circa 300 volontari presenterà alcune novità che andremo a svelare i prossimi giorni – ha detto Valsecchi -. La partenza del corteo sarà sempre nel pomeriggio da Villa De Ponti, si attraverserà il centro città per arrivare in chiesa arcipresbiterale. Un ringraziamento particolare al signor Angeli che ha donato gli abiti, realizzati a mano e con tessuti pregiati, alla parrocchia”.

Il calendario prenderà avvio mercoledì 7 dicembre alle 17 in biblioteca con “Il Natale dell’orso bruno” narrazione con pupazzi a cura di Teatro del Vento età consigliata da 2 a 5 anni (necessaria prenotazione chiamando in biblioteca al numero 0341 643820)

Altri due i momenti clou del calendario di eventi natalizi. Il primo sarà l’8 dicembre con “Aspettando il Natale – Fera di Pomm”, una giornata in piazza Regazzoni con l’esposizione dei lavori natalizi dei genitori delle scuole di Calolziocorte e la tradizionale vendita di mele, caldarroste e vin brulè da parte degli Alpini del gruppo Pippo Milesi. A cura del Circolo Arci Spazio Condiviso pranzo d’asporto o in loco con polenta taragna; dalle 14 bancarelle di artigianato e prodotti locali nel cortile e alle 16 attività per bambini.

Lo stesso giorno tornerà anche la camminata non competitiva a scopo benefico “Corri Babbo Corri” lungo le vie della città. Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso l’oratorio di Sala e partenza alle 10. Arrivo presso la sede dei Volontari del Soccorso. A fronte dell’iscrizione di 10 euro si avrà il vestito da Babbo Natale. Il ricavato verrà devoluto ai Volontari del Soccorso.

Un’altra giornata di festa sarà quella del 10 dicembre con l’evento “Aspettando Santa Lucia”. Dalle ore 9 e per tutta la giornata piazza Vittorio Veneto si animerà con con il villaggio degli elfi, truccabimbi, gonfiabili e, novità, lo snowboard gonfiabile. Saranno anche allestiti il mercatino con prodotti a km 0 e stand gastronomici a pranzo e cena. Nel pomeriggio si esibirà la Compagnia teatrale dell’Oratorio di Calolziocorte “C’era una volta” con i canti di Natale. Tutto il giorno transiterà il trenino per le vie della città (bimbi gratis, adulti contributo di un euro). In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata all’11 dicembre.

“Sempre in piazza saranno allestiti un albero di Natale e la capanna del presepe che veniva curata dall’amico Giuseppe Figini recentemente scomparso – ha concluso Cristina Valsecchi -. Pur con una coperta particolarmente corta, grazie agli sponsor, comune e Pro Loco hanno pensato di creare qualcosa di bello per la nostra città”.

