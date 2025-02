Il Comitato “Insieme per una diversa Lecco-Bergamo” si presenta ai cittadini

Appuntamento martedì 18 febbraio alle 17.30 presso la Locanda del Mel a Calolziocorte

Già in programma anche una serata aperta a tutta la cittadinanza mercoledì 26 febbraio

LECCO – Martedì 18 febbraio alle ore 17.30 presso l’Hotel Locanda del Mel in piazza

Vittorio Veneto a Calolziocorte il Comitato “Insieme per una diversa Lecco-Bergamo” organizza una conferenza stampa per:

presentarsi alla cittadinanza;

esporre gli obbiettivi del comitato;

delineare le future attività.

Il Comitato nasce dalla volontà di rendere partecipi i cittadini delle scelte relative all’attraversamento di Calolziocorte, ad oggi denominato, nei progetti preliminari della variante alla SS639, lotto San Gerolamo e lotto Lavello, restituendo loro un ruolo attivo spesso trascurato da politica e istituzioni.

La costituzione di un Comitato di cittadini, a tutela della città di Calolziocorte, nasce dalla consapevolezza che l’attraversamento di Calolziocorte, progettato in galleria, prima dalla Provincia di Lecco e successivamente da Anas, avrà un pesante impatto sulla città nella fase realizzativa senza di fatto risolvere i problemi del traffico cittadino.

Il Comitato raccoglie l’attività prodotta dal Gruppo Calolziocorte BeneComune in Consiglio Comunale e ne prosegue l’azione attraverso i contributi di tutti i cittadini e di coloro che vorranno unirsi spontaneamente al Comitato. Oggi il Comitato inizia un percorso che avrà il primo confronto con i cittadini nell’assemblea pubblica organizzata nella sala del Consiglio Comunale di Calolziocorte il 26 febbraio alle ore 20.30.

“Un’assemblea per rileggere il percorso amministrativo della Variante, per analizzare le soluzioni progettuali e per condividere le ricadute sulla vita della città. Il Comitato, infine, intende sollecitare i Comuni della Valle San Martino, la Provincia di Lecco, la Provincia di Bergamo, la Regione Lombardia ad un ripensamento dell’opera ascoltando le istanze dei cittadini e superando inefficienze, contraddizioni e criticità che hanno sempre accompagnato l’iter della Lecco-Bergamo, SS639”.