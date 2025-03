Il Comune di Calolziocorte diventa un Punto Digitale Facile

Un’iniziativa che aiuta le persone a sviluppare competenze digitali

Mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 in biblioteca

CALOLZIOCORTE – A partire da mercoledì 26 marzo, presso la Biblioteca di Calolziocorte in Corso Dante 16 nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13 verrà attivato uno sportello rivolto ai cittadini per aiutarli a sviluppare competenze digitali quali il rilascio gratuito dello SPID, l’accesso a piattaforme pubbliche e private, la presentazione di richieste di contributi e bonus e l’uso di servizi on line.

L’accesso allo sportello avviene su appuntamento da richiedere al numero telefonico 0341 639254 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dal martedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00) o alla mail frigerio.mario@comune.calolziocorte.lc.it. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti e con il finanziamento di Regione Lombardia.