Il Comune di Vercurago aiuta gli studenti in difficoltà

Sostegno on line per quindici bambini

Un’idea della Commissione Politiche Giovanili

VERCURAGO – Il Comune di Vercurago è da sempre molto attento al benessere dei propri cittadini. In questo periodo di assenza forzata dalla scuola, molti giovani studenti stanno trovando difficoltà con lo studio a casa. Proprio per questo, su iniziativa della Commissione Politiche Giovanili, è nato un gruppo di volontari a sostegno dei più svantaggiati.

“Ci siamo accorti che la didattica a distanza non sempre è efficace, gli studenti che già prima erano affaticati, adesso rischiano di ritrovarsi disorientati e soli – dichiara la responsabile della commissione Ileana Noseda – per questo è nato un gruppo di accompagnamento allo studio che, attualmente, si prende cura di quindici bambini: cinque delle scuole elementari e dieci delle medie.”

Il funzionamento di questo gruppo è molto semplice. “Abbiamo creato un team di volontari in cui ognuno mette a disposizione un’ora della propria settimana. Sono studenti delle scuole superiori, universitari o neo laureati. Grazie a queste persone riusciamo a dare due ore di assistenza alle cinque bambine delle elementari. Per i ragazzi più grandi si è scelto di impostare il lavoro per piccoli gruppi di due, tre studenti, un modo per tenere alta l’attenzione e la partecipazione.”

L’iniziativa ha avuto molto successo. “Devo dire grazie a Ileana e anche alle docenti – dichiara la referente dei Servizi Sociali del Comune di Vercurago Sara Amigoni – con questo progetto innovativo cerchiamo di mantenere alta l’attenzione sui bambini in difficoltà, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.”

Nel caso qualcuno avesse del tempo libero, il gruppo è in continua espansione. “Una delle cose belle è che i volontari non sono tutti di Vercurago, anzi – conclude Ileana – molti arrivano dal circondario e sono amici che hanno voglia di fare qualcosa di positivo in questo periodo difficile.”

Chi vuole avere informazioni, o candidarsi come volontario, può mandare un’email all’indirizzo commissionegiovani.vercurago@gmail.com