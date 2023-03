Il giardino botanico di Villa de Ponti riapre i cancelli nel fine settimana

Il 18 marzo andrà in scena la quarta edizione della Rassegna “Orto in Poesia”

Il 25-26 marzo, al Monastero del Lavello, un importante convegno

CALOLZIOCORTE – Anche per le annualità 2022/2023 il Giardino Botanico di Villa De Ponti (di proprietà della Comunità Montana e primo sito naturalistico dell’Ecomuseo Val San Martino) è beneficiario di un sostegno economico concesso da Fondazione Lecchese (“Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale lecchese – interventi in campo storico -artistico e naturalistico”) che contribuisce alla piena valorizzazione e ri-scoperta di questo vero e proprio “scrigno di biodiversità” sito nel cuore della città di Calolziocorte.

La parte strategica del progetto è stata avviata a fine estate 2022 tramite l’offerta, agli Istituti scolastici di ogni ordine e grado (principalmente della Val San Martino, ma non esclusivamente), di attività didattico-educative finalizzate a sperimentare negli ampi spazi del giardino e della villa percorsi di interesse naturalistico e ambientale e, relativamente al quarto anno della Scuola Secondaria di 2° Grado, un nuovo percorso di alternanza scuola/lavoro in collaborazione con l’Istituto Superiore Lorenzo Rota.

Ad oggi il numero di studenti, docenti, anziani (e semplici visitatori) aderenti, o che aderiranno, alle nostre attività educative ammonta ad oltre 1.600 (come risulta dal registro degli ingressi e delle prenotazioni fino al 08/06). A partire dal mese di marzo il Giardino Botanico di Villa de Ponti riaprirà i cancelli anche nel fine settimana per permettere ai fruitori di apprezzare le fioriture primaverili; in particolare, il 18 marzo andrà in scena la quarta edizione della Rassegna “Orto in Poesia”, mentre il 25-26 marzo, nella suggestiva cornice del Convento di Santa Maria del Lavello, verrà offerto alla cittadinanza un importante convegno dal titolo: “FAI e Comunità Montana insieme per la valorizzazione delle aree montane: dalla biodiversità all’alpinismo”.

“Il prezioso sostegno di Fondazione Lecchese, che speriamo si riconfermi anche per i prossimi anni, ha un’importante ricaduta sociale oltre che culturale sul territorio e sulla nostra gente e ci ha permesso di fortificare legami già esistenti ma anche di crearne di nuovi”, specifica Carlo Greppi, Presidente della Comunità Montana. Sono partner del nostro progetto: Club Amici del Giardino Botanico, Gruppo Artimedia della Cooperativa la Vecchia Quercia, Istituti Scolastici di ogni ordine e grado del territorio (pubbliche e paritarie), Ca’ Martì. Il Museo e la Valle dei Muratori, Civico Museo della seta Abegg, Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, Casa di Riposo Madonna della Fiducia, Sphera Associazione Culturale, Gruppo di cammino di Calolziocorte, Guardie Ecologiche Volontarie, Rete Orti Botanici di Lombardia.