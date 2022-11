Nella serata organizzata dalla Pro Loco consegnati il Premio e il Medaglione di San Martino

La cerimonia si è svolta durante il “Concerto per San Martino” con il coro San Giorgio di Acquate

CALOLZIO – Consegnati nella cerimonia di ieri sera, sabato, il Premio San Martino e il Medaglione di San Martino, riconoscimenti civici che il comune di Calolziocorte assegna in occasione delle celebrazioni del Patrono della città.

“Un premio che serve a ricordare persone, aziende, associazioni che lavorando sul territorio e che hanno fatto e fanno conoscere il nome Calolziocorte in Italia e nel mondo – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Un premio che viene proposto da una specifica commissione che si riunisce per vagliare tutti i nominativi suggeriti da enti, associazioni, cittadini e dalla stessa Amministrazione”.

Il Medaglione di San Martino a Antonio Guerra è stato consegnato all’artista Antonio Guerra: “Autore di molte opere, siamo contenti di consegnare a un grande artista questo premio e lo ringraziamo per tutto il lavoro che ha fatto. Antonio guerra si è distinto nel far conoscere il nostro paese in Italia e nel mondo”. A consegnare il premio all’artista calolziese è stata l’assessore Tina Balossi: “Ho chiesto al sindaco di poter dare personalmente il premio ad Antonio perché lo conosco sin da giovane, da quando ha iniziato il suo lungo percorso nel mondo dell’arte e per me è un’immensa gioia darti questo premio”.

“Ringrazio l’amministrazione per questo riconoscimento – ha detto Guerra -. Il poter rendere tridimensionale il pensiero, fa sì che una parte di me si smaterializza e diventa autonoma nel spiegare se stessa. Ognuno di noi vive l’esperienza nella propria vita e nel quotidiano dell’arte, nelle varie attività e nel proprio nome. L’arte è, e diviene gioia di vivere. E’ uno stato di serenità interiore che diviene vita. Oserei dire l’arte di vivere. Ringrazio Dio per questo dono perché anche attraverso l’arte si può percepire e contribuire alla realizzazione del suo progetto di bellezza ed amore”.

L’assessore Cristina Valsecchi ha poi consegnato il Premio San Martino alla storica azienda Gavazzi Tessuti Tecnici Spa: “I miei complimenti, questo riconoscimento è un ringraziamento da parte di tutti i cittadini per una realtà imprenditoriale storica e importante che ha saputo rinnovarsi costantemente”. Ai complimenti dell’assessore si è unito anche il sindaco: “Un’azienda in grande sviluppo che si è evoluta, è cresciuta ed è presente da 140 anni sul territorio. Proprio per questo abbiamo deciso di consegnare alla famiglia Gavazzi questo riconoscimento”.

“E’ stata una sorpresa quando l’abbiamo saputo – ha detto la famiglia Gavazzi -. Siamo molto fieri di aver raggiunto questo obiettivo. Gavazzi è a Calolzio da 141 anni ma ha iniziato la lavorazione del tessile nel 1700 con la lavorazione della seta. Nel 1881 ci siamo spostati a Calolziocorte e lì è iniziata la nostra storia. Siamo presenti in Italia con il 50% dei prodotti, ma il restante 50% viene venduto in tutto il mondo, sicuramente il nome di Calolziocorte arriva in tutti gli angoli del mondo. E’ un’azienda nella quale la percentuale femminile è molto alta e sono tante le donne calolziesi che hanno lavorato con noi. Grazie di cuore per questo riconoscimento”.

I due riconoscimenti sono stati consegnati durante il “Concerto per San Martino”, organizzato dalla Pro Loco presso nella Chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte. Serata che ha visto l’esibizione del coro San Giorgio di Acquate – Lecco, direttore Gianmarco Aondio, al pianoforte il maestro Stefano Aldeghi.