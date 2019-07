Il gruppo Avis di Erve festeggia i 40 anni di fondazione

Domenica pomeriggio la festa per l’importante traguardo

Nell’occasione verrà inaugurato il defibrillatore donato al comune

ERVE – Un importante traguardo per il gruppo Avis di Erve. Domenica 7 luglio è in programma un importante appuntamento per la Comunale Avis di Calolziocorte: il 40° anniversario della nascita dell’allora “Sezione di Erve”, che dal 2002 è parte, come “Gruppo”, della Comunale Avis di Calolziocorte.

I festeggiamenti si terranno nel pomeriggio di domenica con un evento che ricorderà la piena autonomia della sezione di Erve avvenuta nel lontano 11 marzo 1979, guidata dal primo presidente Riccardo Bolis, padre dell’avisina Claudia, oggi rappresentante del Gruppo di Erve.

“Per sigillare questo anniversario la nostra comunale unitamente agli eredi dell’avisino Giuseppe Galimberti, venuto a mancare nel maggio 2018, doneranno al comune di Erve un defibrillatore laico a ricordo del signor Giuseppe” spiega la presidente Roberta Galli.

Il ritrovo è alle ore 16.30 al campo di calcetto, in via Cereda a Erve, dopo il saluto e l’intervento delle autorità si svolgerà la cerimonia di benedizione del defibrillatore.

Accompagnati dal Premiato Corpo Musicale “G. Donizetti” di Calolzio, il corteo dei partecipanti e dei labari delle Consorelle e delle Associazioni presenti percorrerà le vie ervesi per far sosta al monumento Avis presso il cimitero, per proseguire poi verso la parrocchiale “Santa Maria Assunta”, dove alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa.

Da sottolineare l’altro importante evento in programma domenica a Erve, ore 9.15, con la camminata gastronomica e fotografica a scopo benefico “4 passi tra il verde e… i sapori di Erve”. Tutti gli Avisini o simpatizzanti sono invitati a indossare il colore rosso Avis, per festeggiare i 40 anni del gruppo di Erve.