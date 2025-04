Il gruppo intercomunale di Protezione Civile della Valle San Martino ancora al lavoro

Preziosa attività di prevenzione del rischio idraulico

Volontari anche nelle scuole per sensibilizzare i giovani

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo intercomunale di Protezione Civile della Valle San Martino è costituito dai Volontari dei Comuni di Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Torre de Busi e Vercurago. Il 19 marzo e il 2 aprile sono stati realizzati due interventi di pulizia lungo il torrente Gallavesa, nel comune di Erve, grazie all’utilizzo di attrezzature specifiche acquistate direttamente dalla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (ente capofila).

I due tratti interessati dalle attività si sono rivelati molti difficoltosi a causa sia della vegetazione fitta che dell’altezza degli argini. Le attività hanno coinvolto circa quindici volontari delle squadre di Erve, Monte Marenzo e Vercurago, coordinati da Ulderico Valsecchi e dal Responsabile dell’ufficio tecnico Stefano Perucchini. Questi interventi sono strategici perché agevolano il deflusso superficiale dei corsi d’acqua, azione imprescindibile per la custodia del territorio e per la prevenzione di dissesti.

L’attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani

I volontari cercano anche, tramite interventi nelle scuole, di sensibilizzare e avvicinare i più giovani a questo mondo speciale del volontariato ambientale che è essenziale per prevenire disastri, spesso evitati grazie all’impegno di questo piccolo esercito silenzioso di persone, che non fa notizia e rumore muovendosi in modo sistematico e coordinato sul territorio. Per diventare Volontario è obbligatorio frequentare un corso base riconosciuto da Regione Lombardia, solitamente organizzato dalla Provincia di Lecco; successivamente si è liberi di iscriversi a un Gruppo di Volontariato di Protezione Civile attivo nei comuni.

Infine il 6 aprile, a Carenno, prima uscita pubblica di Antonio Rusconi, neoeletto presidente della Comunità Montana, nell’ambito della prima manifestazione organizzata dalle Pro Loco della Valle San Martino. Alla presenza degli amministratori della Valle San Martino, il presidente ha ringraziato le Pro Loco per il loro importante servizio di promozione del territorio e di valorizzazione delle tradizioni. Ha sottolineato come queste attività ci radicano alla nostra comunità, trasmettono valori e favorendo lo sviluppo economico e sociale, nel rispetto della propria identità.

La manifestazione ha previsto: spettacoli, attività sportive, visite guidate nei siti culturali (centro storico, Museo Ca’ Martì, Chiesa parrocchiale e Oratorio di San Domenico) e non da ultimo la degustazione di prodotti locali. La seconda edizione di questo evento è già fissata a Pontida.