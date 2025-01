Il Ministro Locatelli a Calolzio per il 40° del Centro Diurno Disabili “Rugiada”

Sabato 18 gennaio al cinema Auditorium la proiezione del docufilm “Come Rugiada”

CALOLZIOCORTE – In occasione del 40° anniversario della fondazione del Centro Diurno Disabili “Rugiada”, sabato 18 gennaio, alle ore 9.30 si terrà presso il Cinema Auditorium di Calolziocorte (piazza Arcipresbiterale, 3) la proiezione del docufilm “Come Rugiada” diretto da Carlo Limonta e sceneggiato da Angelo Gandolfi.

L’opera, realizzata dai volontari dell’Associazione Lo Specchio Aps con il contributo UpPer – Un paese per star bene e il patrocino del Comune di Calolziocorte intende fare conoscere una realtà mai raccontata di grande valore sociale e umano, patrimonio del nostro territorio.

Per l’importante anniversario sarà presente anche il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, insieme a Tino Magni Senatore e sostenitore del progetto Come Rugiada; Marco Ghezzi sindaco di Calolziocorte titolare del Centro Diurno Disabili Rugiada; Moreno Castelli vice presidente Associazione Lo Specchio; Carlo Limonta regista del film e Sergio Vaccaro di UPper – Un paese per star bene.

Al termine della proiezione del docufilm si terrà una tavola rotonda sul tema della disabilità cui parteciperanno il Ministro Locatelli; Ruggero Plebani Coordinatore Ufficio dei Piani Distretto di Lecco; Elisabetta Gandolfi già Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia del Comune di Calolziocorte e Alessandra Lodetti membro Comitato Tecnico Scientifico Oasi formazione – Consorzio Blu. La proiezione del film è aperta al pubblico ad accesso libero.