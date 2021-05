Il Prefetto in visita al comune di Monte Marenzo e alla ditta Kong

Nella mattinata di oggi l’incontro col sindaco Paola Colombo

Quindi la visita nella nota azienda in frazione Levata accolto dal patron Marco Bonaiti

LECCO – Il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, nella mattinata di oggi (martedì), si è recato in visita al Comune di Monte Marenzo. Ad accoglierlo la Sindaca Paola Colombo e il personale dipendente.

La Sindaca, oltre a portare il saluto di tutta la comunità e in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha voluto ringraziare il Prefetto De Rosa per la sua vicinanza e presenza sul territorio e per lo spirito di collaborazione che caratterizza il suo operato. La visita è stata per il Prefetto De Rosa l’occasione per fare il punto sui dati sulla sicurezza e per richiamare l’esigenza di rafforzare gli interventi per la legalità che interessano il territorio di Monte Marenzo. Durante l’incontro è stato infine condiviso l’appello alla coesione e alla collaborazione fra i soggetti presenti nel territorio per vivere a pieno la comunità di appartenenza e non far sentire soli i cittadini nello spirito di diffusione di un senso di solidarietà collettiva.

Il Prefetto si è poi recato in visita alla Kong Spa, azienda leader nella produzione di moschettoni e attrezzatura di alta montagna, barelle e materiale di primo soccorso. Con il patron Marco Bonaiti sono state ripercorse la storia e le origini di Kong che partono da lontano, esattamente nel 1830 in un’officina meccanica situata ai piedi delle Alpi, scrivendo pagine importanti del Made in Italy. L’attenzione per la massima protezione delle vite umane, insieme ai sogni che questi uomini “appendono” scalando le vette, ha portato Bonaiti ad esportare in tutto il mondo la sua filosofia e i suoi prodotti.