Il saluto commosso di Monte Marenzo a don Giuseppe Turani

L’ultima messa nella chiesa di San Paolo

Don Giuseppe Turani sarà sacerdote a Nembro

MONTE MARENZO – Don Giuseppe Turani ha gli occhi lucidi: “Grazie del cammino insieme, vi porto sempre nel cuore. Mi dispiace andare via, ma lasciamo fare al Signore”, dice il sacerdote chiudendo la sua ultima messa, quella delle 10.30 nella chiesa di San Paolo, a Monte Marenzo. Oggi pomeriggio, domenica, inizia la sua nuova missione nella parrocchia di Nembro, nella Bergamasca.

Era arrivato nel 2008, da Villa d’Adda, in sella alla bicicletta, chiarendo da subito l’ammirazione per la natura. Per 12 anni, poi, ha guidato la comunità di fedeli in Valle San Martino, “hai sempre voluto essere parte del “gregge”, profondamente – dice Mauro Tagliaferri, leggendo la lettera firmata dai parrocchiani -. La tua lontananza si farà sentire”.

Dalla premura verso le famiglie di Monte Marenzo, che non hanno mancato di salutarlo riempiendo l’esterno della chiesa, alla catechesi ai più piccoli, che al termine della celebrazione si sono scattati foto con lui sul sagrato, alla propensione alle missioni in cui sono impegnate le suore. “Ho conosciuto don Giuseppe tanti anni fa, venti ad essere precisi – suor Rosa Cassinari parla dall’altare, la vocazione l’ha portata nei Paesi più poveri del mondo, uno fra tutti l’Albania, e quando era il momento della pensione si è fatta mandare a Rebibbia, a guidare una scuola e un asilo -. Non potevo non tornare da Roma per salutarti, don – continua -. Monte Marenzo è stata un polmone per le missioni del mio gruppo, il mio è un grazie di cuore”.

Il vicesindaco di Monte Marenzo, Franco Spreafico, si sofferma sull’attenzione alle parole: “Ci hai insegnato tu, don Giuseppe, a sceglierle con cura. Sei stato spesso fonte d’ispirazione per la nostra Amministrazione, per fare le scelte giuste per il territorio e i cittadini. La nostra comunità sarà un po’ più vuota senza di te”.

Il maltempo ha rovinato i piani dei parrocchiani che avrebbero voluto accompagnare don Giuseppe Turani in bicicletta fino a Nembro, dopo aver pranzato con lui all’aperto. “Scrivetemi, teniamoci in contatto” raccomanda il don, fra una pacca sulla spalla di qualche bimbo e una carezza alle anziane. I parrocchiani gli hanno regalato un telescopio conoscendo bene il suo amore per le stelle, lui continua a ringraziare: “Grazie del bene che mi volete. Grazie anche a don Roberto Gallizioli (vicario e parroco di Cisano Bergamasco, che domenica ha concelebrato la messa di saluto .ndr): ha avuto molta pazienza con me”.

La commozione si scioglie in un applauso e nei palloncini liberati sopra la chiesa.

Domenica 13 settembre Monte Marenzo accoglierà il suo nuovo parroco, don Angelo Roncelli. Il 53enne, della parrocchia di Almenno San Salvatore, dopo essere stato curato di Mariano e Osio Sopra, quindi missionario in Bolivia, dal 2010 è vicario interparrocchiale di Villongo Sant’ Alessandro e San Filastro.

LE FOTO DELLA MESSA DI SALUTO A DON GIUSEPPE TURANI:

LE FOTO DEL SALUTO DELLE ASSOCIAZIONI DI MONTE MARENZO A DON GIUSEPPE TURANI SABATO (di Angelo Fontana):