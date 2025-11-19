In tanti all’open day della secondaria di Carenno: “Una scuola a misura di persona”

Una realtà scolastica piccola nelle dimensioni ma ricca di risorse, professionalità e opportunità educative

Numerose famiglie hanno visitato gli spazi, incontrato i docenti e scoperto le proposte didattiche che caratterizzano l’istituto

CARENNO – Grande successo per l’open day della Scuola Secondaria di Carenno, venerdì 14 novembre, un’occasione importante per far conoscere alle famiglie il valore di una realtà scolastica piccola nelle dimensioni ma ricca di risorse, professionalità e opportunità educative.

Numerose famiglie hanno visitato gli spazi, incontrato i docenti e scoperto da vicino le molteplici proposte didattiche che caratterizzano l’istituto. Uno dei punti di forza maggiormente evidenziati durante l’evento è la presenza di un team di insegnanti stabile, affiatato e con molti anni di esperienza all’interno del plesso. La continuità e il coordinamento tra i docenti rappresentano infatti la base per un efficace lavoro educativo, capace di accompagnare gli studenti in un percorso di crescita armonico e personalizzato.

Essere una realtà di dimensioni contenute consente alla scuola di mantenere un approccio davvero “a misura di studente”: ogni ragazzo viene seguito con attenzione, valorizzato nelle sue unicità e accompagnato nella costruzione di relazioni positive, in un clima sereno che favorisce benessere e sviluppo personale. La didattica si fonda sulla centralità dello studente, puntando a far emergere potenzialità, bisogni formativi, talenti personali e competenze emotive, in un’ottica pienamente inclusiva. Per rispondere ai diversi stili di apprendimento, i docenti adottano metodologie diversificate e flessibili, così che ogni alunno possa trovare il proprio modo migliore per apprendere.

Durante l’Open Day è stato illustrato anche l’approccio didattico della scuola, basato su una metodologia attiva e costruttivista che pone gli studenti al centro del processo di apprendimento. Accanto alla lezione frontale e partecipata, utile per consolidare le competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, digitali e di cittadinanza, trovano spazio attività laboratoriali che favoriscono il problem solving, il pensiero critico e la capacità di collegare i saperi in un quadro unitario. Tra le proposte innovative spiccano il metodo Feuerstein, utilizzato nella disciplina di Inglese e l’approccio Finlandese per Matematica e Scienze, basato su esperienze pratiche, movimento, osservazione e scoperta diretta. Anche l’organizzazione degli spazi e il setting d’aula si modellano sulle esigenze delle diverse attività: si passa così dalla lezione frontale al lavoro di gruppo, dal peer to peer alle attività laboratoriali, in un ambiente dinamico e stimolante.

La scuola di Carenno ha potuto mostrare, inoltre, le numerose aule dedicate: l’aula STEM per la didattica digitale, l’aula di arte, l’aula di scienze attrezzata per esperimenti, l’aula informatica, l’aula mobile con pc e tablet e un’aula dedicata al lavoro in piccolo gruppo. Grande interesse ha suscitato anche l’ampio giardino della scuola, cuore delle attività di outdoor education, spesso svolte in collaborazione con enti e associazioni del territorio oppure inserite in uscite didattiche e visite d’istruzione.

Le famiglie hanno potuto conoscere anche l’offerta linguistica potenziata: a Carenno l’inglese prevede 5 ore settimanali, con attività di soft CLIL e interventi di madrelingua. Numerosi i progetti attivi, come il laboratorio teatrale, il CCR, la festa dello sport e la storica tombolata di Natale.

L’obiettivo finale dell’azione didattica resta quello di fornire agli studenti una solida preparazione di base, garantendo successo formativo e gli strumenti necessari per affrontare con sicurezza il passaggio alle scuole superiori. Molte domande hanno riguardato anche l’organizzazione della settimana corta, che nel plesso di Carenno prevede 36 ore distribuite dal lunedì al venerdì: lunedì, martedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00, con intervallo di 10 minuti e servizio mensa; mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 14.00, con due intervalli di 10 minuti.

Durante la visita è stato ribadito come il plesso sia facilmente raggiungibile dai paesi limitrofi: si trova a circa 6 km da Calolziocorte, è servito da mezzi pubblici con orari compatibili con l’orario scolastico e dispone di una fermata proprio davanti all’edificio, oltre al servizio scuolabus per Carenno, Rossino, Lorentino ed Erve in convenzione con il comune di Carenno.

L’open day del 14 novembre si è quindi confermato un momento prezioso per conoscere da vicino una scuola che, pur essendo piccola, si distingue per qualità educativa, attenzione agli studenti e ricchezza di proposte. Un ambiente accogliente e competente, pronto ad accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso di crescita.