Inaugurato e intitolato a Padre Turoldo il nuovo parcheggio davanti al Monastero del Lavello

Nella mattinata di oggi, venerdì, si è svolta la sentita cerimonia

“Un buon esempio di collaborazione tra enti pubblici e privati per il benessere delle comunità del territorio”

CALOLZIOCORTE – Una cerimonia particolarmente sentita quella che si è svolta stamattina, 3 luglio, per l’inaugurazione del nuovo parcheggio davanti al Monastero del Lavello, a Calolzio, e la sua intitolazione a Padre David Maria Turoldo (1916-1992), sacerdote dei Servi di Maria che ebbe a cuore quel luogo e fu il motore della sua riqualificazione.

Il comune di Calolzio, nelle persone del sindaco Marco Ghezzi e dell’assessore Tina Balossi, ha ringraziato coloro che hanno consentito l’importante riqualificazione del parcheggio e della viabilità circostante: “Il nostro grazie va alla Cartiera dell’Adda e a Sime Energia, oltre al Parco Adda Nord, che hanno dato un importante contributo per realizzare questo intervento”.

Il presidente del Parco Adda Nord Giorgio Monti ha sottolineato l’importanza di queste sinergie: “Questo risultato è frutto anche della collaborazione del Parco nell’ambito delle attività e delle progettazioni che riguardano alcune compensazioni. Il nostro è un Parco molto antropizzato e spesso ci troviamo a dover gestire interventi di riqualificazione o di ampliamento di situazioni industriali o di altra natura che determinano l’esigenza di compensare. Questa collaborazione consente di mettere a terra interventi che non sono solo di compensazione ambientale, ma anche di compensazione per le comunità: questo intervento riguarda l’accessibilità a luoghi e paesaggi del fiume che hanno anche un valore culturale”.

Presente anche il sindaco di Olginate Marco Passoni perché, con gli stessi contributi, è stato possibile riqualificare un tratto di lungolago, andando a rendere ancora più fruibile il percorso attorno al lago di Olginate a beneficio dei cittadini di Olginate, ma anche di quelli di Calolzio e di tutto il territorio.

“Oggi chiudiamo un percorso iniziato 7 anni fa con la realizzazione di due progetti di investimento delle compensazioni di Cartiera e Sime Energia: uno riguarda anche Olginate con la riqualificazione di un tratto di lungolago attraverso un progetto che avevamo già pronto ai tempi del Covid, ma che è rimasto congelato, e siamo poi riusciti a concludere nel 2021. Come Calolzio anche il mio comune è qui per ringraziare chi ha reso possibile questi interventi, questo è sicuramente un buon esempio di collaborazione tra enti pubblici e privati con l’unico scopo del benessere delle comunità del territorio”.

Presente anche l’ex sindaco di Calolzio Paolo Arrigoni che, a suo tempo, ebbe la lungimiranza di scommettere sulla trasformazione del vecchio ponte della ferrovia in ponte ciclopedonale creando un anello che oggi è utilizzato da tantissimi tra turisti e cittadini.

Si sono poi susseguiti gli interventi di Pierluigi Donadoni presidente della Fondazione Monastero del Lavello e dei rappresentanti di Cartiera Dell’Adda e Sime Energia, anche questi ultimi hanno sottolineato l’importanza della collaborazione con i comuni e il Parco per destinare risorse al territorio.

Successivamente il professor Fabio Bonaiti ha tracciato i contorni della figura di Padre David Maria Turoldo per introdurre la seconda parte della cerimonia, ovvero l’intitolazione del piazzale al sacerdote del quale, proprio quest’anno, ricorre il centenario della nascita. Particolarmente importante la testimonianza di Padre Espedito D’Agostini, priore dell’Abbazia di Sant’Egidio di Fontanella (Sotto il Monte) che ha ricordato il profondo legame tra Padre Turoldo e il monastero del Lavello e la sua forte volontà di riqualificare un luogo tanto significativo.

Prima del taglio del nastro altri ricordi sono giunti da Pierfranco Mastalli, della Rete David Maria Turoldo, e del professor Mauro Manzoni, sindaco di Varenna, autore di alcuni volumi sulla figura e sulla poesia del sacerdote. Prima del taglio del nastro e della benedizione da parte dell’arciprete di Calolzio don Antonio Vitali, alcuni studenti dell’istituto Rota e della scuola Caterina Cittadini hanno letto le motivazioni dell’intitolazione.

“Poeta, predicatore e intellettuale, David Maria Turoldo è stata sicuramente una delle figure più rilevanti del cattolicesimo italiano del Novecento, capace di dialogare con i numerosi protagonisti della cultura e della spiritualità del suo tempo”.