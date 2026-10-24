Jessica, mamma di due gemelli, lotta contro il tumore: gara di solidarietà per aiutarla

“Vorrei solo avere più tempo per essere sicura che i miei bimbi abbiano dei ricordi con me”: l’appello della giovane mamma ha mobilitato la comunità

La malattia è tornata dopo le cure e ha raggiunto il fegato. La raccolta fondi su GoFundMe

TORRE DE BUSI – “Vorrei solo avere più tempo per essere sicura che i miei bimbi abbiano dei ricordi con me”. È questo il desiderio di Jessica Scarpa, 36 anni, mamma di due gemellini di 3 anni e mezzo, che da due anni sta affrontando un tumore al pancreas, oggi metastatico. Una battaglia difficile, segnata da interventi chirurgici e cicli di chemioterapia, che Jessica continua a combattere con un obiettivo preciso: poter trascorrere ancora del tempo con i suoi bambini.

Originaria di Olginate, da qualche anno residente a Torre de’ Busi, Jessica ha raccontato la propria storia attraverso un appello pubblico, chiedendo aiuto per affrontare la malattia e provare ad accedere a nuove possibilità di cura.

“Da due anni sto lottando contro una brutta malattia, un tumore al pancreas oramai metastatico”, scrive. L’anno scorso ha affrontato un intervento chirurgico durato 10 ore, seguito da 12 sedute di chemioterapia particolarmente impegnative. Al termine dei trattamenti, però, la malattia è tornata, interessando anche il fegato.

“Appena finite, purtroppo, il tumore è tornato più forte di prima al fegato”, racconta Jessica, che oggi guarda soprattutto al futuro dei suoi figli. “Vorrei passare più tempo con loro, hanno bisogno della loro mamma. Vorrei solo avere più tempo”.

Nel suo appello, Jessica spiega anche di voler contribuire a portare in Italia una cura già presente negli Stati Uniti, nella speranza di avere un’opportunità in più. Una prospettiva che, come precisa lei stessa, si confronta con una situazione clinica complessa: “Purtroppo per il mio tumore non c’è cura definitiva ad oggi”.

La sua richiesta nasce soprattutto dal desiderio di lasciare ai bambini ricordi condivisi e la possibilità di crescere avendo ancora accanto la loro mamma. “Faccio tutto questo per i miei bimbi”, scrive, ringraziando chiunque possa aiutarla.

Intorno a Jessica si è attivata una rete di solidarietà. Le mamme che condividono con lei l’esperienza della scuola dell’infanzia frequentata dai gemellini hanno promosso una raccolta fondi attraverso la vendita di torte, organizzata fuori dalle scuole e dalle chiese. Un’iniziativa concreta per sostenere la giovane mamma nella sua battaglia.

Jessica ha voluto esprimere il proprio ringraziamento ai medici oncologi di Lecco che l’hanno aiutata e che tuttora la sostengono nella sua battaglia: “Mi sono vicini anche umanamente. La mia speranza è che il farmaco, già approvato dall’Agenzia Europea, passi con il servizio sanitario: ciò farebbe la differenza per me e per altre persone. Sarò felice, in tal caso, di donare in beneficienza tutti i soldi che avrò ricevuto”.

La raccolta è attiva su GoFundMe, con un obiettivo fissato a 45.000 euro. Al momento (24 ottobre), risultano raccolti 9.549 euro, grazie a 226 donazioni.

Per Jessica, ogni contributo rappresenta un aiuto nel percorso che sta affrontando e una possibilità di continuare a cercare soluzioni. Il suo messaggio si chiude con un ringraziamento a chi ha già partecipato e a chi vorrà farlo: “Vi ringrazio a tutti davvero. Spero mi possiate aiutare”.

Per sostenere Jessica Scarpa è possibile contribuire alla raccolta fondi online:

Dona su GoFundMe – Aiutiamo Jessica, tumore al pancreas metastatico