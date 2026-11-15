Jessica Scarpa racconta la sua battaglia contro il tumore a Domenica In: iniziata la terapia innovativa

La 36enne è stata ospite di Mara Venier su Rai 1 insieme al marito Emanuele Scaranna e al professor Giovanni Butturini che l’ha operata

Giovedì ha iniziato a Lecco la terapia con il daraxonrasib proveniente dagli USA e acquistato dall’Asst lecchese

ROMA – La storia di Jessica Scarpa è arrivata oggi pomeriggio anche nel salotto televisivo di Domenica In. La 36enne, che sta affrontando una battaglia contro un tumore al pancreas metastatico, è stata ospite della trasmissione condotta da Mara Venier su Rai 1, dove ha ripercorso la propria vicenda con a fianco il marito Emanuele Scaranna. In studio anche il professor Giovanni Butturini, il chirurgo che l’ha operata.

Una testimonianza che arriva in una settimana particolarmente importante per Jessica. Giovedì scorso, infatti, ha iniziato ad assumere il daraxonrasib, il farmaco innovativo per il quale nelle scorse settimane si era mobilitata una vasta rete di solidarietà e che è stato acquistato negli Stati Uniti dall’Asst di Lecco, con l’autorizzazione dell’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

Davanti alle telecamere, Jessica ha raccontato il proprio percorso personale e familiare, dall’incontro con Emanuele alla nascita dei loro due figli gemelli, oggi di tre anni e mezzo. Una famiglia che ha dovuto fare i conti con una diagnosi arrivata nel giugno 2025, quando alla donna è stato riscontrato un tumore al pancreas.

Da quel momento è cominciato un percorso di cura complesso, segnato da interventi chirurgici e cicli di chemioterapia. Nonostante i trattamenti affrontati, la malattia ha avuto un’evoluzione metastatica, rendendo necessario individuare nuove possibilità terapeutiche.

Il desiderio di Jessica è oggi legato soprattutto ai suoi bambini. A gennaio i gemelli compiranno quattro anni e poter festeggiare insieme a loro questo traguardo rappresenta uno degli obiettivi ai quali guarda con maggiore determinazione. “Il mio obiettivo – ha detto in tramissione – è quello di veder festeggiare i quattro anni dei miei bimbi”.

L’avvio della terapia con il daraxonrasib rappresenta un nuovo passaggio nel suo percorso. Il medicinale, acquistato negli Stati Uniti e reso disponibile grazie all’intervento delle istituzioni regionali e dell’azienda sanitaria lecchese, le ha consentito di iniziare il trattamento a Lecco, senza dover affrontare il viaggio oltreoceano per procurarselo autonomamente.

La vicenda aveva assunto una dimensione pubblica nelle scorse settimane, quando era stata lanciata una raccolta fondi online per sostenere l’acquisto del farmaco e il trasferimento negli Stati Uniti. Migliaia di persone avevano risposto all’appello, contribuendo a raccogliere una somma superiore al mezzo milione di euro.

Poi l’intervento di Regione Lombardia, con l’impegno a garantire l’acquisto del medicinale attraverso l’Asst di Lecco, ha cambiato il corso delle cose. Non è stato più necessario procedere con il progetto iniziale e la raccolta fondi è stata interrotta. Una parte delle donazioni è stata restituita a chi aveva contribuito, mentre un’altra quota è stata destinata alla ricerca scientifica.

Una scelta che restituisce anche il senso della mobilitazione nata intorno alla storia di Jessica: non soltanto la ricerca di una possibilità per sé, ma la volontà che nuove opportunità terapeutiche possano essere accessibili anche ad altri pazienti che si trovano ad affrontare la stessa malattia.

La partecipazione a Domenica In ha portato la sua testimonianza davanti a un pubblico nazionale. Ma, mentre la sua storia continua a essere raccontata, per Jessica il passaggio più atteso è già cominciato: quello della nuova terapia, affrontata con la speranza che possa offrire una possibilità in più nella lotta contro la malattia.