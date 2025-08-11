La battaglia di Giada contro il bullismo passa dalla Calabria, presentato il libro a Catanzaro

In tanti al Parco Gaslini di Catanzaro Lido per ascoltare la storia della ballerina calolziese

Durante la serata, a sorpresa, il Coni di Catanzaro ha voluto premiarla per i risultati ottenuti nel 2025

CATANZARO – La lotta al bullismo non va in vacanza! Giada Canino, venerdì sera, ha presentato il suo libro “Bulldown – Storia di Giada” nella splendida cornice del Parco Gaslini di Catanzaro Lido. La giovane ballerina di Calolziocorte ha approfittato del periodo di ferie nel paese d’origine di papà Elio per compiere un altro passo avanti nella battaglia di civiltà che sta portando avanti da anni.

19anni, campionessa di danza e medaglia d’argento nella specialità hip hop ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025, vittima di bullismo sui social, nei mesi scorsi ha dato alle stampe il libro scritto dall’avvocato Maria Claudia Conidi Ridola e edito da Mursia Editore. La prima tappa del tour di presentazione che la vedrà protagonista nei prossimi mesi è avvenuta proprio in Calabria, sua regione di adozione dove trascorre le vacanze fin da quando è nata.

“E’ stata una serata particolarmente intensa e coinvolgente, in tanti hanno partecipato, tra cui molte persone che erano al parco, si sono avvicinate incuriosite e sono rimaste sorprese dalla storia di Giada – ha raccontato papà Elio -. In tanti hanno acquistato il libro e hanno chiesto una dedica e una foto con Giada che, ovviamente, si è galvanizzata volendo intraprendere con ancor più convinzione questo percorso”.

Non a caso la prima uscita ufficiale è avvenuta a Catanzaro: “Questa è la seconda casa di Giada, una terra che si ricorda sempre di lei e le è vicina – ha continuato papà Elio -. Ci ha fatto particolarmente piacere la presenza del fiduciario Coni di Catanzaro Giampaolo Mungo che ha consegnato una targa a Giada per meriti sportivi visti i brillanti risultati conseguiti nella danza in questo 2025. Un ringraziamento va anche a Nunzio Belcaro proprietario della libreria Ubik di Catanzaro e all’autrice Maria Claudia Conidi Ridola”.

Questo, però, è solamente l’inizio: “Dopo questo periodo di relax, a settembre abbiamo in programma altre due presentazioni: il 3 settembre, grazie all’interessamento del Ministro Locatelli, una serata sarà dedicata al libro di Giada all’interno della fiera del libro di Como, mentre il 25 settembre saremo a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Vogliamo anche far arrivare questo libro nelle scuole, perciò siamo disponibili ad andare in tutti le scuole che ce lo chiederanno”.

Una missione di civiltà a cui Giada tiene tantissimo: “L’obiettivo di questo progetto è di evitare che altre famiglie debbano passare quello che abbiamo passato noi per colpa del bullismo – ha continuato papà Elio -. Un grande impegno che va ad affiancarsi alla danza che per Giada resta al primo posto e che la vedrà riprendere gli allenamenti già a settembre. Devo ammettere che per me e per mia moglie Lella è faticoso far coincidere tutto ma come ci ha detto Giada ‘tutta questa attività ci aiuta a mantenerci giovani'”.

La bella serata svolta a Catanzaro non poteva non concludersi con il più classico dei firmacopie da parte di Giada con la gente che ha incitato la giovane ballerina a continuare questo importante percorso e non mollare mai!