La Casa Madonna della Fiducia festeggia i 100 anni della signora Ester

Gli auguri di tutto il personale della struttura

L’importante traguardo della signora Ester Castellazzi

CALOLZIOCORTE – Nella giornata di ieri, lunedì, anche l’amministrazione comunale aveva fatto giungere i propri auguri e oggi il personale della Rsa Casa Madonna della Fiducia di Calolziocorte ha festeggiato i 100 anni della signora Ester Castellazzi.

Tutto il mondo sta vivendo un momento complicato, ma proprio per questo un piccolo gesto può risultare oggi più che mai importante. Così, in maniera molto semplice ma sentita, il personale della struttura ha voluto far sentire la sua vicinanza alla signora Ester facendole i migliori auguri per un traguardo importante.