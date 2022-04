Sarà esposta nella chiesa parrocchiale fino al 16 aprile

“L’accesso è libero tutti i giorni, ringrazio tutti per il prezioso aiuto”

MONTE MARENZO – Dopo la grande risposta dei fedeli ricevuta al Santuario del Lavello, a Calolziocorte, la copia ufficiale della Sacra Sindone è stata porta nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo (la cui comunità pastorale, guidata dal parroco don Angelo Roncelli, si è impegnata per affrontare il lungo iter per avere la custodia della preziosa copia) dove resterà esposta fino al prossimo 16 aprile.

Come avvenuto a Calolziocorte anche a Monte Marenzo i bambini della scuola materna, i ragazzi delle elementari, i gruppi di catechismo e molto pellegrini avranno la possibilità di andare a vederla. “L’accesso è libero tutti i giorni con sorveglianza dei volontari Alpini che ringrazio di cuore per il prezioso aiuto, così come un grande ringraziamento va a tutta l’equipe di montaggio – ha detto il professor Massimo Tavola che ha promosso questa importante iniziativa -. Prosegue a Monte Marenzo la grande occasione per far vivere questa mirabile provocazione dell’uomo della Sindone durante la Settimana Santa”.

A Calolziocorte (dove fino al 24 aprile è possibile visitare la mostra Ecce Homo) e Monte Marenzo, sabato scorso, si sono svolti anche due incontri che hanno registrato una grandissima affluenza con la professoressa Emanuela Marinelli, una delle maggiori sindonologhe al mondo: “E’ stato un grande onore poterla avere con noi – ha concluso Tavola -. Inoltre una soddisfazione essere riuscito a coinvolgere tutti i miei alunni”.

IL PROGRAMMA DI APPUNTAMENTI LEGATO ALL’OSTENSIONE DELLA COPIA UFFICIALE DELLA SINDONE