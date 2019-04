Un musical in occasione della festa della mamma

A Calolzio in scena “La foresta di Sherwood”

CALOLZIOCORTE – Una tradizione che si rinnova per la Compagnia teatrale dell’ oratorio di Calolzio “C’era una volta” che presenta il suo musical in occasione della festa della mamma.

Quest’ anno gli spettatori saranno ospitati ne’ “La foresta di Sherwood” dove rivivranno le avventure del leggendario fuorilegge Robin Hood alle prese con le malefatte del Principe Giovanni e dei suoi scagnozzi. Sarà una rivisitazione in chiave moderna del famoso cartone animato Disney, con musiche e balli adatti ai nostri giovani attori. Un mix fra l’intramontabile classico ed il moderno. Con alcune canzoni suonate dal vivo.

Per l’ oratorio di Calolzio è ormai l’evento per la festa della mamma, quest’ anno il musical è stato inserito anche come nel programma del Maggio Calolziese.

Da non perdere quindi lo spettacolo che si terrà sabato 4 maggio alle ore 21:00 presso l’ Auditurium in piazza Arcipresbiterale 3 a Calolzio, per l’ occasione il campo sportivo sarà aperto per poter parcheggiare comodamente.