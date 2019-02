Un traguardo importante per la corsa più amata di Calolziocorte

La parrocchia del Pascolo lancia un concorso per la creazione delle grafiche del 40° anniversario

CALOLZIOCORTE – “Ebbene si… sembrava ieri quando, nel 1980, si aspettava con ansia l’ultimo sabato di maggio per correre la Lucciolata. Era l’unica corsa che si svolgeva di sera, quando le gare non erano ancora così frequenti e le lucciole c’erano davvero…”.

La corsa organizzata dall’oratorio del Pascolo, un po’ per il fascino che sviluppa nei bambini la corsa serale, un po’ per il percorso adatto alle famiglie, ma che allo stesso tempo strizza l’occhio al corridore più esperto, è entrata nel cuore dei calolziesi arrivando a raggiungere numeri da capogiro.

La parrocchia Sacra Famiglia di Pascolo di Calolziocorte ha deciso di indire un concorso aperto a tutti per la creazione delle grafiche commemorative della 40^ Lucciolata, che si terrà sabato 25 maggio 2019 alle 21.

“Le grafiche dovranno adattarsi ai gadget pensati per chi si iscrive: uno scaldacollo di dimensioni 40cm x 25cm (chiuso) che verrà consegnato a ogni partecipante e una maglietta tecnica commemorativa da acquistare a parte su prenotazione – spiegano gli organizzatori -. Le grafiche dovranno riempire completamente l’area con un motivo di fondo comune ai due capi e la grafica in abbinamento specifica per la manifestazione. Deve assolutamente risaltare il fatto che si tratta del 40° anniversario. Sul retro dei capi verranno stampati i loghi degli sponsor”.

Il vincitore del concorso, oltre a vedere stampato il proprio motivo su oltre 2000 capi, riceverà in omaggio lo scaldacollo, la maglietta, l’iscrizione alla lucciolata e un buono per una cena del valore di 50 euro da spendere alla Festa del Pascolo.

I file dovranno pervenire alla mail oratorio.pascolo@gmail.com entro la data dell’8 marzo 2019 corredati da Nome, Cognome e numero di telefono del partecipante. Dovranno essere in formato PDF e in formato vettoriale aperto (EPS). Non verranno presi in considerazione mail prive dei dati richiesti e file in formati diversi.

Per informazioni contattare Fabio al 3334414783 o via mail a oratorio.pascolo@gmail.com.