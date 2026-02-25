La musica della banda Donizetti per le strade di Calolzio e Vercurago

Nelle mattine di domenica 1, 8 e 15 marzo

Attività di promozione musicale con raccolta di libere offerte

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte, nelle mattine di domenica 1, 8 e 15 marzo, svolgerà in alcune vie e piazze di Calolziocorte e Vercurago un’attività di promozione musicale con raccolta di libere offerte.

Saranno interessate le zone cittadine attorno alle seguenti vie:

Tra le ore 8.30 e le ore 12.30 circa nella mattina di domenica 1 marzo a Calolzio:

Via Martiri della Libertà – P.zza F. Kennedy – Via Don A. Bolis – P.zza Casale

Via S. Antonio – Via Promessi Sposi – Via Manzoni – Via Volta – Via Guagnellini

Via IV Novembre – P.zza Arcipresbiterale – Via Alla Chiesa – Via XXIV Maggio

Via S. Martino – P.zza Regazzoni – Via Macorna – Via Maglio – V.lo Maglio – Via Renzo

Via Torchio – Via Tovo – Via Don Minzoni – Via Alla Cà

Via Pergolesi – Via Toscanini – Via Don Abbondio – Via Don Carlo Rosa.

Tra le ore 8.30 e le ore 12.30 circa nella mattina di domenica 8 marzo a Calolzio:

Via Montello – Via F.lli Calvi – Via Milano – C.so Europa – Via Istria – P.zza Alpini

Via Marconi – Via Zanini – Largo Garibaldi – C.so Dante – Via Galli – Via Stoppani

Via Sassi – Via Resegone – Via Locatelli – Via Grandi – Via S. Girolamo – Via Rossi

Via Cioni – Via Industriale – Via Bixio – Via Gavazzi – Via Mazzini – Via A. Franck

Via Cervi – Via Colleoni – Via Vittorio Veneto.

Tra le ore 8.30 e le ore 12.30 circa nella mattina di domenica 15 marzo a Calolzio:

Via Trieste – Via Trento – Via Venezia – Via Adda – Via Donizetti

Via De Amicis – Via Mazzini – Via Tasso – Via Cavour.

A Vercurago:

P.zza Manzoni – Via Martiri della Libertà – Via Piave – Via Moggio

Via Fiume Brembo – Via Fiume Serio – Via Industria – Via Artigiani

Via Monte Pizzo – Via S. Mauro – Via Roma – Via Rizzo – Via Resegone

Via Albenza – Via Case Sparse – Via Moroni – Via Baschenis – Via Biava – Via Grigne.

(In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata alla domenica successiva).