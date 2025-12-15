La nuova palestra dell’Istituto Rota è realtà: “Abbiatene cura”

La cerimonia di inaugurazione questa mattina, lunedì, alla presenza delle istituzioni e degli studenti

3,7 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, per restituire alla scuola e alla comunità uno spazio “non solo sportivo ma anche di crescita e confronto”

CALOLZIO – È stata inaugurata questa mattina, lunedì, la nuova palestra dell’Istituto Rota di Calolziocorte, un’opera attesa da tempo e realizzata dalla Provincia di Lecco grazie a un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, finanziati con fondi del Pnrr. Alla cerimonia hanno partecipato gli studenti, le autorità scolastiche e istituzionali, e diversi sindaci del territorio.

Presenti la dirigente scolastica Carmela Teodora Carlino, il presidente del Consiglio d’Istituto Federico De Angelis e, per il Provveditorato, Laura Tentori. A rappresentare la Provincia di Lecco la presidente Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Alessandro Negri.

“Quando siamo in un luogo che ci fa stare bene anche i momenti aggregativi sono diversi – ha sottolineato Hofmann – voi passate tante ore a scuola e condividete questi spazi con i vostri compagni, che poi diventano amici. Avete il diritto di avere spazi sicuri e allo stesso tempo il dovere di trattarli bene. Questo non è solo un investimento economico, ma anche umano: oggi siamo qui a tagliare un nastro grazie a persone che per quattro anni hanno lavorato con impegno. A loro va il mio ringraziamento”.

Sull’importanza simbolica dell’opera si è soffermato anche Alessandro Negri: “Questi luoghi rappresentano la rivincita più grande per voi studenti, dopo tutto ciò che vi è stato tolto negli anni del Covid”.

Il sindaco di Calolziocorte, Marco Ghezzi, ha evidenziato il valore della struttura per l’intera cittadinanza: “Questa palestra è offerta a tutta la comunità, non solo alla scuola. È fondamentale che venga mantenuta con criterio e rispetto da tutti coloro che la frequenteranno. Il plesso è cresciuto molto nella qualità dell’insegnamento e ha raggiunto risultati importanti, di cui la città è orgogliosa”.

A ribadire la funzione educativa dello spazio è stata la dirigente Carlino: “Faremo il miglior utilizzo possibile di questa struttura, che non sarà solo una palestra, ma anche un luogo in cui promuovere cittadinanza attiva e responsabile”.

Ospiti speciali della mattinata le atlete Stella Moizzi (Atletica Lecco) e Giorgia Pelacchi, canottiera e partecipante alle Olimpiadi di Parigi 2024 “Le soddisfazioni più grandi arrivano con grandi sacrifici – ha raccontato Pelacchi – ma una volta raggiunte regalano una gioia che ripaga di tutto. Io ne sono un esempio. In bocca al lupo a tutti: continuate gli studi, ma non sottovalutate il valore dello sport”.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione della nuova palestra da parte di don Matteo Cortinovis e il tradizionale taglio del nastro, accompagnato dall’Inno d’Italia. Gli studenti hanno fatto firmare agli amministratori un pallone, suggellando l’apertura ufficiale di uno spazio destinato a diventare punto di riferimento per la scuola e per l’intera comunità. Al termine della parte istituzionale, la palestra si è animata con una partita pallavolo e basket tra i ragazzi.

