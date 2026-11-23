Una giornata dedicata al ricordo di Fabrizio Fontana e al sostegno di Telethon

Grazie alla generosità di tante persone, l’evento organizzato nel piccolo comune ha permesso di raccogliere 930 euro

MONTE MARENZO – “Eravamo pronti!” Domenica mattina, alle ore 6, i camminatori si erano ritrovati sul sagrato della chiesa di San Paolo a Monte Marenzo, pronti a partire per la 21^ edizione della camminata. Purtroppo, proprio alle 6 in punto, è arrivata la pioggia e si è così deciso di rinviare la camminata. Sarebbe stato impossibile affrontare tutto il percorso di circa 20 chilometri sotto la pioggia!

“Ma la voglia di stare insieme non è venuta meno! Camminatori e amici hanno così raggiunto Morterone in automobile, per condividere comunque il pranzo in compagnia.

Alle ore 13.30, presso la Trattoria dei Cacciatori di Morterone, è iniziato il pranzo a favore di Telethon, con la presenza di 38 persone”.

Prima di iniziare, Angelo Fontana ha preso la parola per salutare e ringraziare tutti i partecipanti. Nel suo intervento ha voluto ricordare che è già passato un mese da quando Fabrizio non è più con noi. Fabrizio conviveva con una malattia genetica rara, la distrofia muscolare di Duchenne, che colpisce quasi esclusivamente i maschi e che, con il passare degli anni, compromette progressivamente i muscoli di tutto il corpo, compresi quelli della respirazione e il muscolo cardiaco.

“Il nostro corpo può essere colpito da circa 7.000 malattie genetiche. Dietro ognuna di queste malattie ci sono persone, famiglie, bambini e genitori che aspettano una risposta, una speranza, una cura. Ecco perché non possiamo fermarci! Siamo arrivati alla 21^ edizione della camminata Monte Marenzo-Morterone, un appuntamento che negli anni è diventato un importante momento di solidarietà e di sostegno alla ricerca scientifica”.

Prima di iniziare il pranzo, Angelo ha voluto rivolgere un doveroso ringraziamento ad Antonella Invernizzi, che ogni anno, il sabato sera prima della camminata, organizza una cena benefica a favore di Telethon. Un grazie a tutti coloro che partecipano a questa cena e, in particolare, ad Andrea Galbusera per il dono che offre ogni anno.

“Un grosso grazie anche all’infaticabile Mauro Tagliaferri, per le tantissime telefonate e i messaggi WhatsApp inviati agli amici per organizzare questa giornata. Un saluto e un ringraziamento particolare anche alla nostra sindaca Paola Colombo, che da tanti anni partecipa a questa iniziativa, dimostrando vicinanza e sensibilità verso il mondo della solidarietà. Noi continueremo il nostro impegno. Lo faremo per tutti quei bambini che aspettano una cura, per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa sofferenza e, soprattutto, lo faremo nel ricordo di Fabrizio”.

Il ricavato di questa iniziativa a favore di Telethon è stato di 930 euro: “Grazie di cuore a tutti coloro che, anche quest’anno, hanno scelto di esserci. Per Fabrizio, per Telethon e per tutti quelli che aspettano una speranza”.