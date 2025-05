La Pol. Monte Marenzo area sociale ancora al fianco di Airc con le azalee della ricerca

Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, appuntamento nell’atrio del municipio

Inoltre l’associazione regalerà tre azalee con tre motivazioni speciali

MONTE MARENZO – Domenica 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma, presso l’atrio del municipio di Monte Marenzo (dalle ore 8 fino a esaurimento), la Polisportiva Monte Marenzo, per il 34° anno, scende in campo al fianco di Airc con le Azalee della Ricerca, fiore simbolo della salute e della lotta contro i tumori.

Un regalo speciale, dal significato unico: acquistando un’azalea si contribuisce alla ricerca scientifica. La Polisportiva, con il patrocinio del comune e in collaborazione con il Gruppo Amici di Giusy di Calolzio e la Uildm sezione di Lecco, donerà tre Azalee della Ricerca, simbolo di impegno e solidarietà nella lotta contro le malattie genetiche.

“La prima sarà un gesto simbolico che anticipa una ricorrenza speciale: il prossimo 28 giugno, infatti, la signora Letizia, residente nella frazione Levata, compirà 100 anni. Un secolo di vita, ricordi e affetto, celebrato con un piccolo ma significativo omaggio – ha spiegato il responsabile Angelo Fontana -. La seconda azalea sarà consegnata a Laura Rigoni, mamma di due figli (un maschio e una femmina) e cittadina di Calolzio. Il gesto vuole essere un riconoscimento per il suo impegno costante nel sociale: Laura è responsabile scuole per la maratona Telethon e responsabile servizio civile universale della sezione provinciale Uildm. La terza azalea sarà donata anche alle tante mamme e nonne del gruppo Beck di Lecco. Oltre a dedicarsi alla famiglia, queste donne trovano il tempo per camminare insieme sui nostri bellissimi monti, condividendo la passione per la natura. L’azalea vuole essere un riconoscimento del loro impegno nel rispetto e nell’amore per la montagna”.