La Polisportiva festeggia la mamma più anziana di Monte Marenzo

Tempo di lettura: 2 minuti

Polisportiva Monte Marenzo, grande successo per le Azalee della Ricerca di Airc

Per l’occasione festeggiata la signora Vanda Simoncini, la mamma, nonna e bisnonna più anziana del paese

MONTE MARENZO – Grande successo per l’iniziativa messa in campo dalla Polisportiva Monte Marenzo (area sociale) in occasione della Festa della Mamma.

In piazza, sulle gradinate del municipio, sono state messe in vendita le azalee della Ricerca di Airc, il fiore simbolo della lotta contro i tumori femminili.

“La Polisportiva (area sociale) ha rinnovato il suo impegno per la salute delle donne, con l’azalea siamo in piazza da più di trent’anni per contribuire ad affrontare e migliorare la prevenzione e la cura dei tumori femminili – ha detto il responsabile Angelo Fontana -. Anche quest’anno è andata bene con le azalee terminate già intorno alle 11. Un grazie a tutti coloro che, con questo gesto, hanno contribuito ad aiutare la ricerca”.

In occasione della festa della mamma, la Polisportiva Monte Marenzo ha poi omaggiato con un azalea della ricerca anche la signora Vanda Simoncini che, alla bellezza di 95 anni, è la mamma, nonna e bisnonna più anziana di Monte Marenzo.