La Protezione Civile al lavoro per ripulire l’alveo del torrente Gallavesa

I volontari sono stati impegnati nella giornata di ieri, sabato

“Grazie per l’impegno e la disponibilità, una presenza che non bisogna dare per scontata”

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte giornata di lavoro, quella di sabato, per i volontari della Protezione Civile che hanno ripulito l’avevo del torrente Gallavesa, proprio al confine con il comune di Vercurago. Una azione importantissima che va nella direzione della prevenzione in caso di forti piogge.

L’assessore Cristina Valsecchi ha rivolto loro un sentito ringraziamento: “Ringrazio i volontari presenti per l’impegno e la disponibilità, una presenza che non bisogna dare per scontata. Sono tutte persone che hanno una famiglia, un lavoro, altri impegni, ma si attivano mettendosi al servizio della comunità”.