La scuola di Erve intitolata al divulgatore scientifico Piero Angela

Quella di Erve è stata la prima scuola statale a indirizzo montessoriano della nostra provincia

Il noto giornalista ha espresso nella sua vita idee molto vicine all’insegnamento montessoriano

ERVE – Con una semplice, ma molto sentita cerimonia, Erve ha intitolato la propria scuola, che risale ai primi Anni ’60, a Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista. Nel suo intervento il Sindaco Giancarlo Valsecchi ha motivato la scelta con il fatto che, dall’anno scolastico 2021/2022, la scuola primaria di Erve è stata la prima scuola statale a indirizzo montessoriano della nostra provincia.

Piero Angela ha espresso nella sua vita idee molto vicine all’insegnamento montessoriano.

Successivamente è intervenuto Giuseppe Fidone, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, che ha espresso un vivo apprezzamento per questa intitolazione. A seguire l’intervento delle insegnanti, Valentina Chioda e Fabiola Milani.

La conclusione della piccola cerimonia è stata affidata agli alunni della scuola con l’Inno di Mameli e il canto di Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”.