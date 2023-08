La sfida per il pomodoro più grosso da Monte Marenzo arriva… nelle Marche!

La singolare iniziativa estiva di Angelo Fontana che mette in mostra la passione degli agricoltori amatoriali

MONTE MARENZO – Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva Monte Marenzo, ormai ci ha abituato a queste singolari sfide estive che vogliono solo coinvolgere e divertire gli abitanti del paese. In palio non c’è nulla, se non la soddisfazione, per il vincitore, di aver coltivato l’ortaggio più grosso (in questo caso un pomodoro) e la voglia, per l’organizzatore, di tener vive le sonnolenti giornate d’estate e animare la comunità con il piccolo gioco.

Mai si sarebbe immaginato, però, che la sfida per il pomodoro più polposo avrebbe valicato non solo i confini di Monte Marenzo ma anche quelli provinciali e regionali arrivando addirittura a Pesaro-Urbino nelle Marche. Ecco la mail giunta all’responsabile dell’area sociale della Polisportiva nei giorni scorsi: “Sono Maria Pia Renzi, invio le foto del mio super pomodoro del peso di 1,738 kg. Sono consapevole che la simbolica medaglia d’oro non posso vincerla perché abito fuori dalla vostra provincia, ma mi piacerebbe condividere con voi la mia esperienza amatoriale. Io sono per il biologico, quindi non uso nessun fertilizzante nella preparazione del terreno, uso letame stallatico di ovini maturo. Una volta cresciuta la pianta uso pollina cubettata a lento rilascio il tutto innaffiato con impianto a goccia”.

“Questa storia non solo mette in luce la voglia di vincere ma soprattutto la passione dei partecipanti – ha detto Angelo Fontana -. Rassicuriamo i lettori che, al momento, la medaglia e il primato sono ancora nelle mani di Agnese Forcella e di sua figlia Rosalba Barachetti. Anche nel caso della signora Maria Pia Renzi, che ringraziamo, è bello vedere come l’impegno e la dedizione possono portare a risultati straordinari, persino nel caso del più umile dei frutti: il pomodoro. Curare l’orto costa fatica, ma non è mai sudore sprecato. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa simpatica iniziativa”.