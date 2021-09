La signora Cornelia Torri festeggia 102 anni, è la più anziana di Calolzio

L’assessore Tina Balossi le ha portato gli auguri a nome di tutta la città

“E’ un piacere per me starla ad ascoltare e lei è contenta di poter condividere i suoi ricordi”

CALOLZIOCORTE – L’assessore Tina Balossi, nei giorni scorsi, hanno fatto visita alla signora Cornelia Torri, ospite della Rsa Casa Madonna della Fiducia di Calolzio dal 2017. Il 16 settembre la signora Cornelia si è svegliata con le note della canzone “Tanti auguri” cantata dal personale della struttura e dagli ospiti per festeggiare il suo 102° compleanno.

La signora Cornelia è la più anziana di Calolziocorte, seguita da Ester con i suoi 101 anni e da Tilde e Mario di 100 anni. Ha insegnato applicazioni tecniche in parecchie scuole della provincia: Mandello, Olginate, Civate, Calolzio, Maggianico, Belledo, alla Stoppani di Lecco e Morbegno. Il papà Giuseppe Torri è stato Podestà a Calolziocorte e nel 1928 ha unificato i due comuni di Calolzio e Corte. Era direttore presso la ditta Acerboni di Calolzio che produceva cerniere per serramenti e scaldaletti con il coperchio in rame.

“Cornelia è ancora molto lucida e conserva una buona memoria – ha detto l’assessore Balossi -. E’ un piacere per me starla ad ascoltare e lei è contenta di poter condividere i suoi ricordi. Nella loro semplicità i suoi pensieri rispecchiano il disegno della sua vita riassunta nei toni dolci e amorevoli, a volte bizzarri e austeri. ‘Ho visto tante cose belle e brutte. Ho passato la guerra e l’oscuramento’, e ancora ha ricordato di quando in piazza Vittorio Veneto scendeva il torrente Buliga e c’era un ponticello oppure le elementari frequentate dove oggi c’è il municipio: ‘ero in quarta e mi ricordo ancora le oche che, quando passavo di lì per andare a scuola, mi tiravano il vestitino di colore rosso… e come tiravano’ “.

Uno spirito invidiabile quello della signora Cornelia che ancor oggi vince contro il tempo: “Ci siamo salutate e ci siamo date l’appuntamento per il prossimo anno!”