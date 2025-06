La storica professoressa di inglese Felicita Tavola festeggia la pensione

Docente stimata da tutti, ha lavorato a Carenno, Galbiate e Torre de’ Busi

CALOLZIOCORTE – Festa per il pensionamento della professoressa Felicita Tavola, storica docente di inglese del territorio. Dopo aver lavorato per anni a Carenno, poi Galbiate e poi Torre de’ Busi, va in pensione una docente stimatissima dai colleghi, dagli studenti e dalle loro famiglie. Tra i suoi alunni anche il noto giocatore di calcio della nazionale e della Juventus Manuel Locatelli.

Per festeggiare l’importante traguardo e l’inizio di una nuova fase della vita, i colleghi hanno voluto regalarle una festa a Vercurago, il suo paese. Così il professor Massimo Tavola: “Esprimo un sentito ringraziamento a nome degli istituti scolastici che hanno avuto il suo lodevole contributo professionale alla crescita umana e formazione culturale di moltissimi studenti della Valle San Martino”.