L’addio di Fondazione Telethon a Fabrizio Fontana: “Stava nel presente con lo sguardo rivolto al futuro”

Le toccanti parole della direttrice generale Ilaria Villa e di tutta la Fondazione Telethon

“Fabrizio resterà parte di Fondazione Telethon e della vita di tante persone con una malattia genetica rara”

MONTE MARENZO – Anche la direzione generale di Fondazione Telethon ha voluto unirsi alle centinaia di persone che, in questi giorni, hanno ricordato Fabrizio Fontana, storico testimonial di Telethon morto nei giorni scorsi all’età di 42 anni.

“Ciao Fabrizio!

Ci sono persone che attraversano la storia di un’istituzione e altre che la abitano. Fabrizio Fontana ha abitato la storia di Fondazione Telethon per tutta la sua vita. Lo abbiamo conosciuto bambino, per mano a papà Gerry, e lo abbiamo ritrovato ogni anno a Monte Marenzo, a Lecco, nelle piazze della Maratona e nelle aule dove parlava ai ragazzi di ricerca e di disabilità con una luce negli occhi che è difficile dimenticare.

Il suo lavoro in ATS Brianza, la musica, il Milan, la famiglia, gli amici: Fabrizio ci ha mostrato che una vita si misura dalla pienezza con cui la si abita. Era questo che consegnava a chiunque lo incontrasse, ed è il dono più grande che ha lasciato anche a noi.

Con lui, i compleanni non erano mai un bilancio, erano una promessa. Si festeggiava l’anno appena passato e già si parlava di quello che sarebbe venuto. Fabrizio stava nel presente con lo sguardo rivolto al futuro, e la nostra missione nasce proprio lì: fare della ricerca di eccellenza una risposta concreta per le persone con una malattia genetica rara.

Oggi stringiamo Gerry in un abbraccio: la storia di Fabrizio non si può raccontare senza la sua. Davanti alla diagnosi, Gerry non si è chiuso nel dolore e ne ha fatto un impegno condiviso. Con la UILDM di Lecco e una comunità di volontari che negli anni è diventata una vera famiglia, da oltre trent’anni sostiene la ricerca e dà voce a chi spesso non ne ha, tanto che il territorio lecchese è diventato un esempio per tutta l’Italia. Fabrizio è sempre stato al suo fianco. Padre e figlio ci hanno chiesto, senza mai dirlo, di essere all’altezza della loro fiducia, e ci hanno spinto a rendere la nostra missione più visibile e più solida.

È stato un privilegio camminare accanto a loro. Fabrizio resterà parte di Fondazione Telethon e della vita di tante persone con una malattia genetica rara che, grazie a lui, si sono sentite meno sole. Continueremo a guardare avanti, come ci ha insegnato”.

Ilaria Villa Direttrice Generale, Fondazione Telethon e Fondazione Telethon tutta