“Lanterne a Nesolio”: una camminata di comunità tra luce, educazione e territorio

ERVE – Nei giorni scorsi si è svolto a Erve l’evento “Lanterne a Nesolio”, una camminata di comunità aperta a tutti che ha visto la partecipazione di bambini, famiglie e non solo i cittadini di Erve in un clima di condivisione, luce e attenzione.

L’iniziativa ha preso avvio presso il cortile della scuola primaria di Erve a indirizzo Montessori, dove i bambini hanno introdotto il cammino con la Spirale della Luce, un rito Montessori preparato nei giorni precedenti. Un momento molto partecipato e simbolico, vissuto nel silenzio e nella calma, che ha invitato grandi e piccoli a rallentare e a mettersi in ascolto. La spirale ha rappresentato un gesto di pace e di cura, in cui ogni luce accesa è diventata segno di attenzione verso sé stessi e verso la comunità.

Dal cortile della scuola ha poi preso avvio la camminata con lanterne verso il borgo di Nesolio, accompagnata dal canto e dalla presenza di uno zampognaro. Il percorso, illuminato dalle luci, si è trasformato in un cammino simbolico capace di unire generazioni diverse. Giunti a Nesolio, i partecipanti hanno potuto ammirare i quadri viventi, installazioni realizzate da figuranti che hanno rappresentato scene di vita quotidiana del borgo di inizio ‘900 restituendo memoria e valore alla storia del luogo. Nella piccola piazzetta, i bambini hanno poi posizionato le lanterne da loro realizzate ai piedi dell’albero, suggellando il senso dell’iniziativa.

La camminata si è conclusa con il rientro del corteo presso l’oratorio, chiudendo un pomeriggio che ha saputo intrecciare educazione, territorio e comunità. “Lanterne al Nesolio” si è rivelata così un’esperienza significativa, capace di mettere in dialogo scuola e paese, e di ricordare che anche i gesti più semplici, se condivisi, possono diventare luce per tutti. Il sindaco Giancarlo Valsecchi ha ringraziato tutti i presenti e visto il successo dell’iniziativa ha auspicato che possa essere riproposta l’anno prossimo.