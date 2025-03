Lario Reti Holding. Sabato 22 marzo Open Day al depuratore di Calolziocorte

Un viaggio alla scoperta del processo di depurazione e delle innovazioni del servizio idrico

Open Day in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua

CALOLZIOCORTE – In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day), istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, Lario Reti Holding organizza l’Open Day del depuratore di Calolziocorte, che si terrà il 22 marzo in Via San Rocco.

Durante le visite guidate, aperte ad adulti e bambini, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire numerose curiosità sul processo di depurazione dell’acqua. In parallelo, sarà possibile esplorare “Cosa c’è Sotto” al Servizio Idrico Integrato, scoprendo da vicino strumenti, tecnologie e oggetti nascosti “dietro le quinte”, grazie a una mostra che unisce storia e innovazione.

Dai piccoli oggetti di uso quotidiano alle tubazioni di grande diametro, dai contatori domestici degli anni ’70 ai moderni misuratori elettronici e telecontrollati: un viaggio attraverso l’evoluzione del servizio idrico. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con iscrizione obbligatoria sul sito www.larioreti.it/open-day/. In caso di maltempo, l’incontro sarà rinviato a data da destinarsi.