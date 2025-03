Lario Reti. Oltre 350 persone a visitare il depuratore di Calolzio

L’Open Day in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua celebrata il 22 marzo

“Un evento importante per sensibilizzare la comunità sull’importanza di tutelare le risorse idriche”

CALOLZIO – Grande successo all’Open Day del 22 marzo, organizzato da Lario Reti Holding all’impianto di depurazione di Calolziocorte, che ha visto la partecipazione di oltre 350 persone provenienti da diverse parti della Provincia. L’iniziativa è inserita nella cornice della Settimana dell’Acqua, periodo che precede proprio la data del 22 marzo, in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day). La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 ed è prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21 per invitare i cittadini a riflettere sull’importanza vitale delle risorse idriche e sulle azioni necessarie a conservarle per il futuro.

“Siamo molto soddisfatti dell’ampia partecipazione e orgogliosi che Lario Reti Holding abbia scelto il nostro depuratore – uno dei principali impianti della provincia – come sede dell’Open Day 2025 e per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua – ha dichiarato Marco Ghezzi, sindaco di Calolziocorte – Questo evento rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela delle risorse idriche”.

L’evento è stato ricco di proposte, tra cui la mostra intitolata “COSA C’È SOTTO”, che ha dato la possibilità di toccare con mano strumenti, tecnologie e oggetti nascosti «dietro le

quinte», grazie a un’esposizione che si snoda tra storia e innovazione. Dai piccoli oggetti

di uso quotidiano alle tubazioni di grande diametro, dai piccoli contatori domestici degli

anni ’70 ai grandi misuratori elettronici e telecontrollati.

“Aprire le porte dei nostri impianti alle visite è un’occasione preziosa per sensibilizzare i

cittadini sull’impegno quotidiano di Lario Reti Holding e sull’importanza di gesti responsabili

per l’ambiente – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – Il trattamento delle acque reflue è un processo complesso e indispensabile per la tutela del nostro ecosistema. Grazie agli impianti di depurazione, possiamo restituire ai laghi e ai fiumi del territorio acque depurate, contribuendo così alla salvaguardia dell’ambiente”.