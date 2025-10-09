L’asilo di Vercurago celebra la festa dei nonni col Vescovo Beschi

Una giornata ricca di emozioni, sorrisi e condivisione

Il Vescovo anche domenica sarà di nuovo nella parrocchia di Pascolo e Vercurago

VERCURAGO – Una giornata speciale tra emozioni, musica e caldarroste, con la partecipazione del Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi. La scuola dell’infanzia paritaria Papa Giovanni XXIII di Vercurago, mercoledì, ha celebrato la Festa dei Nonni con un evento ricco di emozioni, sorrisi e condivisione.

Il pomeriggio si è aperto con un’attività coinvolgente che ha visto protagonisti insieme nonni e bambini nelle proprie classi. Gli insegnanti hanno sottolineato il valore delle generazioni che si incontrano e si arricchiscono reciprocamente. Un’occasione semplice, ma profondamente significativa, per celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nella vita dei più piccoli.

Al termine, l’intera comunità scolastica, i bambini della sezione primavera e del centro prima infanzia, hanno accolto con grande calore il Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi, che ha salutato tutti con parole di affetto e vicinanza. Il vescovo ha regalato ai presenti un momento di leggerezza e riflessione, che ha saputo incantare bambini e adulti, e che ha posto l’accento sull’importanza dei nonni come custodi di memoria, saggezza e amore.

La festa è poi proseguita all’esterno della scuola, dove i volontari dell’oratorio, insieme ad alcune mamme, hanno distribuito le tradizionali caldarroste: un gesto semplice, ma carico di calore e tradizione, che ha reso ancora più gustosa la giornata. Infine, tutti si sono ritrovati nel giardino della scuola per cantare e ballare con la musica dal vivo di “Gabriele e i suoi amici”, che ha animato l’atmosfera con canzoni allegre e coinvolgenti, trasformando il giardino in una vera e propria festa a cielo aperto.

“Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato per rendere questa giornata così speciale – ha detto la coordinatrice Paola Arrigoni – ai nonni e ai bambini, veri protagonisti della festa; ai volontari e alle famiglie; agli insegnanti e a tutto il personale scolastico; e naturalmente a monsignor Beschi, per la sua presenza e le sue parole piene di affetto e significato”.

Il Vescovo sarà ancora sul nostro territorio domenica 12 ottobre: alle 11.30 celebrerà una Santa Messa nella frazione Pascolo di Calolziocorte dove alle 15 celebrerà anche il Santo Rosario. Alle 16 è previsto l’incontro con i volontari dell’oratorio del Pascolo e alle 18 celebrerà la messa a Vercurago.