L’autunno arriva a Erve… domenica appuntamento con la Sagra della Castagna

Uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno, per una giornata da vivere insieme

Ad accogliere i visitatori ci saranno i mercatini di hobbistica e artigianato, buon cibo, musica e le tradizionali caldarroste

ERVE – Domenica 11 ottobre torna la Sagra della Castagna, uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno, per una giornata da vivere insieme tra profumi, sapori, musica e quell’atmosfera speciale che solo le feste di paese sanno regalare. Ad accogliere i visitatori, fin dal mattino, ci saranno i mercatini di hobbistica e artigianato. A pranzo sarà possibile gustare deliziosi piatti a base di polenta… e non solo!

Nel pomeriggio spazio alle tradizionali caldarroste, preparate con l’aiuto dei giovani ervesi ed accompagnate da un buon bicchiere di vin brulé. A fare da colonna sonora alla festa ci sarà il gruppo folk Damatrà, che animerà la piazza con la sua musica.

Per raggiungere Erve in occasione della sagra, consigliamo di utilizzare il servizio pullman da e per la stazione ferroviaria di Calolziocorte (orari disponibili nel volantino qui sotto): “Tra una passeggiata, una chiacchiera e qualcosa di buono da gustare, vi aspettiamo per trascorrere insieme una piacevole domenica d’autunno nel cuore di Erve”.