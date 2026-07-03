Lavori RFI: treni sospesi tra Calolziocorte e Ponte San Pietro dal 17 luglio al 2 agosto

L’interruzione della circolazione ferroviaria Lecco – Bergamo consentirà il rinnovo dei binari e il prolungamento del marciapiede della stazione di Ambivere
CALOLZIOCORTE – Nuove modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Lecco-Bergamo per consentire un intervento di manutenzione dell’infrastruttura. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società del Gruppo FS, ha programmato lavori di rinnovo dei binari e di prolungamento del marciapiede nella stazione di Ambivere, opere che comporteranno la sospensione del traffico ferroviario su una parte della linea.
L’interruzione interesserà la tratta compresa tra Calolziocorte e Ponte San Pietro dalle ore 00.01 di venerdì 17 luglio fino alle ore 23.59 di domenica 2 agosto 2026. Durante questo periodo saranno coinvolti i treni regionali che percorrono la linea Lecco-Bergamo.
Secondo quanto comunicato da RFI, la sospensione della circolazione è necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, che prevedono il rinnovo dell’armamento ferroviario e il prolungamento del marciapiede della stazione di Ambivere.
Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione, comprese le variazioni ai servizi ferroviari, è consultabile nelle stazioni, oltre che sul sito internet e sull’App di Trenord.
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