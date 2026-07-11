Lavori sulla linea ferroviaria: dal 17 al 19 luglio stopa ai treni tra Lecco e Carnate

Per tutta la durata dei lavori sarà attivo un servizio navetta tra Lecco e Carnate con partenze ogni 15 minuti

Dal 20 luglio sono già previsti ulteriori lavori tra Calolziocorte e Ponte San Pietro

LECCO – Disagi in vista per i pendolari e per chi viaggia in treno nel fine settimana del 17, 18 e 19 luglio. Trenord ha annunciato una serie di modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione programmata da parte di RFI sulla tratta Lecco Maggianico–Calolziocorte–Carnate.

Nel periodo interessato dall’intervento saranno soppressi, tra Carnate e Lecco, i treni regionali “RE” della relazione Tirano–Colico–Sondrio–Lecco–Monza–Milano, i regionali 10198 e 10199 della linea Milano–Chiavenna, i treni regionali delle relazioni Lecco–Colico–Sondrio e Milano Porta Garibaldi–Lecco–Colico–Sondrio, oltre ai convogli della linea suburbana S8 Milano–Lecco via Carnate. Fanno eccezione le corse S8 24887 e 24889, che saranno effettuate integralmente con autobus sostitutivi.

Subiranno modifiche anche i collegamenti della linea Verona Porta Nuova–Lecco: i treni R7 2690 e 2699 saranno infatti soppressi tra Milano Porta Garibaldi e Lecco.

Per garantire la continuità del servizio sarà istituito un collegamento sostitutivo tra Lecco e Carnate Usmate con autobus in partenza ogni 15 minuti per l’intera durata dell’interruzione. Tra Milano e Carnate, invece, i treni continueranno a circolare con una nuova numerazione. Il programma predisposto da Trenord prevede un servizio navetta continuativo nell’arco della giornata in entrambe le direzioni.

Novità anche sulla linea Lecco–Ponte San Pietro–Bergamo, dove tutti i treni regionali saranno sostituiti da autobus lungo l’intero percorso. Cambieranno inoltre numerazione, orari e itinerari anche i bus già previsti in orario ufficiale tra Ponte San Pietro e Bergamo.

Trenord invita i viaggiatori a programmare con attenzione gli spostamenti, ricordando che i tempi di percorrenza degli autobus sostitutivi potranno variare in base alle condizioni del traffico e che, durante il periodo dei lavori, potrebbero verificarsi attese più lunghe negli interscambi tra treni e bus. Per questo motivo è consigliabile prevedere tempi di viaggio più ampi prima di mettersi in viaggio.

La società ferroviaria segnala infine che, conclusa questa prima fase di interventi, dal 20 luglio al 21 agosto sono già programmati ulteriori lavori tra le stazioni di Calolziocorte e Ponte San Pietro. Le relative modifiche al servizio saranno comunicate con un successivo avviso al pubblico.