Canti, poesie e riflessioni sul tema per luoghi e vie di Calolzio

CALOLZIO – Anche quest’anno, tra venerdì 17 e venerdì 24 marzo, prenderà il via la settimana della pace per l’Istituto Comprensivo di Calolzio, un evento previsto nel progetto ‘Scuole di pace…per la pace”. Bambini e ragazzi andranno in momenti e luoghi diversi a diffondere canti, poesie, riflessioni sul tema della pace. Distribuiranno simboli ai passanti e lasceranno striscioni o cartelli a tema per le vie.