Lecco-Bergamo. Audizione in regione del comitato: “Chiediamo la rimodulazione del progetto”

CALOLZIOCORTE – Un nuovo passo avanti per il Comitato “Insieme per una diversa Lecco-Bergamo” costituitosi lo scorso febbraio e presieduto dall’ex assessore calolziese Paolo Cola. Domani, giovedì 27 marzo, alle ore 11 presso la sede del Consiglio Regionale della Lombardia, si riunirà la V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità per discutere del collegamento Lecco Bergamo – Lotto San Gerolamo.

“Il Comitato sarà presente all’audizione per ricordare che non è contrario alla Lecco-Bergamo, ma per chiedere e proporre una rimodulazione progettuale capace di aggirare e salvaguardare il tessuto urbano dell’intera città di Calolziocorte – hanno fatto sapere dal comitato -. Non è sicuramente il tracciato che ancora oggi ci viene proposto perché, di fatto, non risolverà in alcun modo il problema del traffico sul territorio ma sposterà la strozzatura da Chiuso a Calolziocorte, con un’uscita della galleria in piena zona Lavello”.

A preoccupare i cittadini, inoltre, il fatto che il progetto prevede anche l’abbattimento di insediamenti artigianali, di immobili residenziali, il possibile stravolgimento delle falde acquifere con una cantierizzazione della zona per alcuni anni, attività che avranno un impatto fortemente negativo sulla qualità della vita dei cittadini, sul traffico urbano e extraurbano dell’intero territorio circostante.

Sarà possibile seguire in diretta l'audizione, chiesta dal Consigliere Regionale Gian Mario Fragomeli, collegandosi a questo link.

del Gruppo Calolziocorte BeneComune