Lecco-Bergamo: i sindaci chiedono l’allargamento della strada e una ciclabile tra Calolzio e Cisano

Incontro pubblico coi rappresentanti di regione e provincia per chiedere l’apertura di un dialogo con Anas

I sindaci di Monte Marenzo, Cisano e Calolzio: “E’ un tratto di strada dimenticato ma molto pericoloso”

MONTE MARENZO – Mettere in sicurezza il tratto della Lecco-Bergamo tra Calolziocorte (Ponte Cantù) e il nuovo lotto della variante di Cisano (pronto nel 2032) in zona Levata/Bisone. I sindaci di Monte Marenzo Paola Colombo, di Cisano Antonella Sesana e di Calolziocorte Marco Ghezzi hanno organizzato, ieri, una serata pubblica per chiedere ai rappresentanti del territorio di Regione e Provincia di farsi promotori, nei confronti di Anas, della richiesta di “sistemazione di un tratto dimenticato e attualmente molto pericoloso”.

Alla serata erano presenti il consigliere provinciale Mattia Micheli (con deleghe alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità), i consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli, Giacomo Zamperini e Davide Casati e il sottosegretario di regione Lombardia Mauro Piazza. Tutti, sostanzialmente, si sono detti disponibili a portare avanti le istanze del territorio, pur con la consapevolezza che per interventi di questo tipo serve tempo.

Ad aprire la serata è stata il sindaco di Monte Marenzo Colombo: “Il tratto della Sp639 tra Calolzio e il nuovo lotto della variante di Cisano, benché a norma, presenta una carreggiata molto stretta e quindi pericolosa, soprattutto con il traffico molto intenso dei mezzi pesanti. E’ una strada molto frequentata anche dai ciclisti e le macchine non riescono a superarli, anche rappresenta un fattore di potenziale pericolo. Tutti conosciamo i numerosi incidenti, anche mortali, avvenuti su quel tratto di strada. Sostanzialmente chiediamo un allargamento della carreggiata e la creazione di una ciclabile“.

Il sindaco di Monte Marenzo ha detto di aver trovato negli archivi comunali una progettazione, proprio per quel tratto di strada, risalente agli Anni ’90, progettazione che non ha avuto seguito ed è rimasta chiusa in un cassetto. Per gli amministratori, però, soprattutto in vista della realizzazione dei nuovi lotti, sia lato Cisano che lato Calolzio, sarebbe fondamentale non dimenticarsi di quel piccolo tratto di strada affinché l’opera non rimanga zoppa.

“Parliamo di una strada molto trafficata (soprattutto dopo la chiusura del ponte di Brivio) e con tantissimi incidenti, spesso mortali – ha detto il sindaco di Cisano Sesana -. E’ un problema che interessa tutti noi, dobbiamo far sentire la nostra voce e farci promotori delle istanze del territorio per una maggior sicurezza”.

Anche il sindaco di Calolziocorte Ghezzi ha confermato la pericolosità della strada e la necessità di risolvere il problema sicurezza: “E’ vero che questa opera è costituita da tanti pezzettini, ma bisogna pensare all’opera nel suo complesso e non dimenticare questo tratto molto importante perché congiunge tutta la Lecco-Bergamo. Per quando mi riguarda io ci sono, anche se l’esperienza ci dice che i tempi saranno molto lunghi”.

I rappresentati di provincia e regione si sono impegnati per portare avanti le richieste del territorio e favorire un dialogo con Anas, ammettendo che, a differenza del resto dell’opera, non si tratterebbe di lavori particolarmente complicati perciò anche i costi dovrebbero essere più contenuti. Hanno anche sottolineato la necessità di essere uniti per raggiungere l’obiettivo, coinvolgendo i cittadini per capire le criticità in modo approfondito.

E proprio una cittadina residente in frazione Levata ha sottolineato la pericolosità di quella strada, soprannominata “mulattiera”, mettendo in luce un’ulteriore criticità: “Mio figlio lavora per la Croce Rossa Italiana e mi ripete sempre che quel tratto è talmente stretto che se c’è traffico non consente nemmeno il passaggio delle ambulanze. Proprio pochi giorni fa si è trovato ad effettuare un delicato intervento di soccorso e mi ha detto che per raggiungere l’ospedale ci sono voluti tempi esagerati”.

Anche questo tema è stato raccolto dalla politica che, per voce di Mauro Piazza, ha provato a fare sintesi e dare concretezza all’incontro: “Da qui a un mese fissiamo un incontro con Anas. Credo che questo problema si possa affrontare anche sul piano manutentivo: dobbiamo capire il budget di Anas per le manutenzioni e vedere se con quelle risorse è possibile cominciare a ragione sull’allargamento della carreggiata”.