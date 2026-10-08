Lecco-Bergamo: una serata per discutere del collegamento tra Calolzio e il nuovo lotto di Cisano

Un’opera strategica per il collegameno tra Lecco e Bergamo

Appuntamento martedì 13 ottobre, ore 21, presso la sala riunioni della ditta Kong a Monte Marenzo

MONTE MARENZO – E’ in programma per martedì 13 ottobre, ore 21, un incontro pubblico sulla viabilità Lecco-Bergamo presso la sala riunioni della ditta Kong (via 25 Aprile, 4 a Monte Marenzo).

Alla serata saranno presenti i rappresentanti di regione Lombardia e della Provincia di Lecco, per approfondire il collegamento tra il nuovo lotto di Cisano, via Tre Fontane e la SS639, in località Levata, fino alla rotonda del Ponte Cesare Cantù a Calolziocorte, opera strategica per il collegameno tra Lecco e Bergamo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.