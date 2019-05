“Leonardo e l’Adda”, il sindaco di Calolzio premia gli studenti dell’istituto Rota

Dopo la vittoria del concorso “Tutto per te!”, gli studenti del Rota presentano il loro cortometraggio a Calolzio

Durante la serata il sindaco Ghezzi ha rivelato la possibilità di portare il vecchio traghetto di Leonardo a Calolzio

CALOLZIOCORTE – Simone Roder, Andrea Scola, Giacomo Bonanomi e Alessandro Improta: sono questi i nomi degli studenti della classe 5^ C Cat (Costruzioni, ambiente, territorio) dell’istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte vincitori del concorso “Tutto per te!” organizzato indetto dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e dalla Fondazione Cariplo.

Dopo la premiazione lo scorso marzo a Milano, ieri sera è stata l’amministrazione comunale calolziese a rendere omaggio a queste giovani eccellenze nell’ambito del ciclo di conferenze “I giovedì di Leonardo” organizzato dal consigliere Pamela Maggi in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci.

Nelle sale espositive del comune, dove è allestita anche la mostra curata da Raffaella Marzolla con alcune tavole di una delle 998 copie anastatiche del Codice Atlantico, gli studenti hanno presentato il cortometraggio “Leonardo e l’Adda”, vincitore del concorso.

Coordinatore del progetto il professor Silvio Romano che ha raccontato gli aneddoti del back stage di un video realizzato con pochissimi mezzi. Alla realizzazione hanno partecipato anche i professori Maurizio Citterio (Leonardo) e Matteo Lentini (sostituto di Leonardo visto che Citterio al momento delle riprese era malato) e la docente di Lettere Valeria Valsecchi che si è occupata dei dialoghi.

Il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, dopo la visione del cortometraggio, ha premiato gli studenti calolziesi.

Durante la serata, poi, ha rivelato la possibilità di portare il vecchio traghetto di Imbersago a Calolziocorte: “Il vecchio traghetto leonardesco, purtroppo, si trova in un deposito in pessime condizioni – ha detto il sindaco -. Il Parco Adda Nord ci ha offerto la possibilità di portarlo a Calolzio. Al momento è solo un’idea perché la cosa più complicata è trovare i fondi per restaurarlo e dargli una degna collocazione, magari al Lavello”.

Al termine della serata il consigliere Pamela Maggi ha dato l’appuntamento a giovedì 23 maggio (ore 20.30, sale espositive) con la serata dedicata a “Le Favole e gli scritti di Leonardo nel codice Atlantico”.