L’istituto Rota cresce e introduce due percorsi di studi: tutte le novità negli open day

Dal prossimo anno un liceo delle scienze applicate dedicato a “Sport e Salute”, unicum in provincia

La scuola di Calolziocorte attiverà anche un Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale

CALOLZIOCORTE – Una scuola sempre più a misura di studenti che, negli anni, è diventata un punto di riferimento importante per la Valle San Martino e i territori limitrofi. L’Istituto d’Istruzione Superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte, che oggi conta circa 800 studenti, non ferma il proprio percorso di crescita e rilancia con due importanti novità che saranno introdotte nell’anno scolastico 2027/2028.

Oggi l’Istituto Rota comprende licei tecnologici (settore economico AFM – Amministrazione, Finanza e Marketing e settore tecnologico CAT – Costruzioni, Ambiente e Territorio), tre licei (scientifico tradizionale, liceo delle scienze applicate e liceo delle scienze umane compreso l’opzione economico sociale), oltre a un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (Addetto alle Vendite).

“Dal prossimo anno scolastico abbiamo pensato di caratterizzare il liceo delle scienze applicate con una innovativa curvatura a tema ‘sport e salute’, prima esperienza di questo genere in provincia di Lecco – hanno spiegato la Dirigente Carmela Teodora Carlino e la professoressa Maria Teresa Gambirasio -. Il progetto mira a un approccio interdisciplinare dei temi legati a sport e benessere: una panoramica a 360 gradi che coinvolgerà tutte le materie. Una nuova offerta formativa che si rivolge a studenti che desiderano affrontare un percorso liceale che approfondisce la relazione tra le varie materie scientifiche e il mondo dello sport e del benessere. Stiamo parlando di un settore in forte crescita che presenta diversi sbocchi e opportunità”.

L’idea è quella di partire con una classe, ma comunque tutto dipenderà dalle iscrizioni. La scuola ha sempre dedicato grande attenzione all’attività sportiva anche come momento di aggregazione e cittadinanza attiva.

“Un percorso che vuole unire una solida base scientifica (biologia, chimica, filosofia, scienze motorie) a un approccio fortemente laboratoriale e interdisciplinare – ha continuato la Dirigente -. Un’esperienza che possiamo avviare grazie alla nuova palestra (un’opera realizzata dalla Provincia di Lecco grazie con un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, finanziati con fondi del Pnrr, ndr) e ai numerosi attrezzi sportivi che metteremo a disposizione dell’indirizzo. Poi abbiamo notato che tra i nostri studenti ci sono molto atleti e altri, che pur non essendo atleti, praticano sport in maniera significativa. Del resto una delle priorità della scuola è lavorare sul benessere dello studente anche attraverso la leva dello sport, che riteniamo elemento di valore”.

La seconda novità è l’attivazione di un Istituto Professionale per la Sanità e l’Assistenza Sociale (oggi presenti al Bertacchi di Lecco e al Fumagalli di Casatenovo): “La nostra scuola va così a completare un’offerta formativa di qualità con un istituto professionale che vuole dare una risposta a un’esigenza sempre più crescente; attualmente c’è una richiesta di personale formato sempre più forte da parte dell’settore dell’assistenza – ha spiegato la Dirigente -. Subito dopo il diploma gli studenti avranno la possibilità di inserirsi in un mondo del lavoro che va dall’asilo nido all’età avanzata passando per tutte le situazioni intermedie. Abbiamo deciso di attivare anche questo corso perché abbiamo riscontrato un grande interesse sul nostro territorio”.

Un Istituto Rota che, nonostante il calo demografico, ha continuato a crescere nei numeri anche negli ultimi anni: “Oltre a studenti da tutta la Valle San Martino, abbiamo studenti da Olginate, dal Meratese e dalla Bergamasca. Proprio il numero di studenti (circa 800) ci consente di mantenere una qualità formativa alta e questa è la ragione per cui in tanti scelgono il nostro istituto”.

Una scuola in continuo movimento che, grazie anche a un corpo docente proattivo, non ha paura di innovarsi e mettersi in gioco. Studenti e famiglie potranno toccare con mano tutte queste novità grazie agli open day organizzati proprio in questi giorni: in particolare per il liceo delle Scienze Applicate con curvatura Sport e Salute gli appuntamenti sono giovedì 12 novembre dalle ore 19 e sabato 12 dicembre dalle 16 alle 18; per l’indirizzo Professionale Sanità e Assistenza Sociale gli appuntamenti sono lunedì 16 novembre dalle ore 19 e sabato 19 dicembre dalle 14 alle 16.

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