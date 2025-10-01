L’Oratorio San Michele di Foppenico celebra 25 anni di comunità e accoglienza

Una settimana di eventi per celebrare il 25° anniversario tra fede, cultura, sport e comunità

CALOLZIOCORTE – Era il 2000 quando l’Oratorio San Michele di Foppenico apriva per la prima volta le sue porte alla comunità. Oggi, a 25 anni di distanza, la sua missione resta immutata: accogliere, dialogare e crescere insieme. Per celebrare questo importante anniversario sono stati organizzati eventi diversificati, tra divertimento, riflessione e condivisione, pensati per favorire l’incontro e il dialogo tra le realtà del territorio.

Il primo appuntamento sarà venerdì 3 ottobre con la proiezione del film Come Rugiada di Carlo Limonta, presentato da Lo Specchio Magico. “Vedere le persone e non i loro limiti” è il messaggio centrale di quest’opera, girata tra il 2023 e il 2024 presso il CDD “Rugiada” di Calolziocorte. Attraverso le voci di volontari, operatori, famiglie e tecnici, il film racconta come la condivisione della fragilità possa trasformare profondamente la vita di chi la vive e di chi la accoglie.

Sabato 4 ottobre sarà la volta di una cena ivoriana su prenotazione, arricchita da balli e musiche tradizionali, organizzata con il coinvolgimento diretto della comunità straniera del territorio. La serata si svolgerà in contemporanea con la finale del torneo di Calcio Balilla.

Inoltre, la giornata di domenica 5 ottobre sarà dedicata ai bambini e all’avvio della catechesi, con la Processione e la S. Messa al mattino, seguite da pranzo, burolle e animazione. Nel pomeriggio si terrà invece l’Open Day della storica banda “Giuseppe Verdi”, che coinvolgerà bambini, curiosi e appassionati nel mondo della musica e degli strumenti.

Tra le iniziative in programma c’è anche la serata di venerdì 10 ottobre, con il concerto delle band del circuito sonoro LAICA 2.0 – Gen_Z Rock, organizzato dalle associazioni calolziesi ADS APS ed Esperimondi.

Infine, sabato 11 ottobre sarà una giornata dedicata allo sport e ai bambini, con il torneo di scuola calcio riservato alle annate 2019-2020-2021. A seguire, la camminata dall’Oratorio a Ponteranica per la benedizione e l’accensione della fiaccola da parte di Don Alessandro, quindi la staffetta verso la Chiesa Parrocchiale di Foppenico e l’accensione finale del braciere all’Oratorio. La giornata si concluderà con una serata di karaoke e musica.

La festa per il 25° anniversario dell’Oratorio San Michele si concluderà domenica 12 ottobre con la S. Messa solenne celebrata dai sacerdoti che, in questi anni, hanno accompagnato la vita dell’Oratorio. A seguire, pranzo comunitario, burolle, zucchero filato, momenti di animazione e una grande tombolata finale.

Per info e prenotazione: Massimo 335.8100224 – Alberto 335.7292005