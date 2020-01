Lotteria dei Commercianti, ecco chi ha vinto la Volkswagen Up

Dopo il corteo storico l’estrazione dei biglietti vincenti

La Volkswagen Up al biglietto numero 6364

CALOLZIOCORTE – Pienone di gente, oggi pomeriggio, per la nuova edizione del Corteo Storico della Valle San Martino. La bella giornata di festa si è conclusa in piazza della chiesa con tanti spettacoli, buon cibo e con l’estrazione dei biglietti vincenti di una lotteria dei commercianti da record.

Ben 6462 i biglietti che sono stati distribuiti dagli uffici di Confcommercio a Calolziocorte: il primo premio, una Volkswagen Up, ha sicuramente fatto crescere la voglia di acquisti natalizi nei negozi della città. La presidente di Confcommercio Lecco – zona Valle San Martino Cristina Valsecchi non nasconde la sua gioia per il risultato record.

L’automobile è andata al fortunato possessore del biglietto numero 6364. Altri tre i biglietti estratti: un buono spesa da 100 euro andrà ai possessori dei biglietti numero 0208, 1039 e 6324.